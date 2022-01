Andrea Petkovic wartet weiter auf ihren ersten Sieg bei den Australian Open seit 2018. Am Montag schied die 34 Jahre alte Darmstädterin mit 2:6, 0:6 gegen die French-Open-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien aus und blieb dabei chancenlos. Auch 2019 und 2021 hatte Petkovic in der ersten Runde der Australian Open verloren, vor zwei Jahren war sie nicht angetreten. In der Weltrangliste wird Krejcikova an Position vier geführt, Petkovic ist die Nummer 73. Krejcikova hatte am Samstag noch im Endspiel von Sydney gestanden, den Turniersieg aber knapp verpasst.

Zuvor hatten sich bereits Tatjana Maria und Peter Gojowczyk am ersten Turniertag in Melbourne nach der ersten Runde aus den Einzelkonkurrenzen verabschiedet. Der Münchner Gojowczyk verlor deutlich mit 3:6, 3:6, 3:6 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi. Maria musste sich trotz einer guten Leistung der klar favorisierten Griechin Maria Sakkari 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Dominik Koepfer sorgte dagegen für einen Lichtblick aus deutscher Sicht und steht in Runde zwei. Der Schwarzwälder bezwang den Spanier Carlos Taberner mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1. Nach 2:27 Stunden machte Koepfer gegen die Nummer 108 der Welt sein Weiterkommen perfekt. Später zog auch Qualifikant Yannic Hanfmann durch ein 6:2, 6:3 und 6:2 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis in die zweite Runde ein und trifft dort auf Rafael Nadal. Oscar Otte setzte sich ebenfalls klar in drei Sätzen gegen Wildcard-Inhaber Tseng Chun Hsin aus Taiwan 6:4, 6:3, 6:2 durch.

Maria sieht sich trotz ihres Ausscheidens auf dem richtigen Weg. „Ich denke, ich habe ein gutes Match gespielt. Ich habe einige Chancen gehabt, die ich nicht genutzt habe“, sagte die 34 Jahre alte Schwäbin nach ihrem Auftritt auf dem Centre Court in der Rod-Laver-Arena. Maria ist nach Veranstalter-Angaben die einzige zweifache Mutter, die in Melbourne antritt. Die achtjährige Charlotte saß bei Papa und Trainer Charles Edouard Maria klatschend mit auf der Tribüne, die kleine Cecilia schlief auf den Zuschauerrängen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

„Ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr, und ich denke, dass dieses kleine bisschen, das heute gefehlt hat, hoffentlich bald kommt“, sagte die frühere Top-50-Spielerin. Ende Juli war die Wahl-Amerikanerin nur vier Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter auf die Tour zurückgekehrt.

Nur drei deutsche Frauen schafften es ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison. Angelique Kerber, die 2016 in Melbourne triumphiert hatte, steigt erst am Dienstag ins Geschehen ein. Bei den Männern gab es neun deutsche Erstrunden-Teilnehmer.

Novak Djokovic hatte am Sonntag nach einem langen Hin und Her aufgrund seines endgültig für ungültig erklärten Visums das Land verlassen müssen. Der ungeimpfte Titelverteidiger wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach einer Corona-Infektion an den Australian Open teilnehmen. Die Behörden hatten ihm aber die Einreise nach Australien verweigert. Am Montagmorgen landete der 34-jährige Serbe in Dubai, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Von dort reiste er nach Belgrad weiter.

Nadal siegte zum Auftakt locker

Sein spanischer Rivale Rafael Nadal startete derweil erfolgreich in die Australian Open. Mit 6:1, 6:4, 6:2 gewann der 35-Jährige gegen den Amerikaner Marcos Giron. Der Weltranglisten-Fünfte hat die Chance auf seinen 21. Grand-Slam-Titel, mit dem er Djokovic und den pausierenden Schweizer Roger Federer (jeweils 20) abhängen könnte.

Mehr zum Thema Das Ende der Djokovic-Saga Zurück zum Tennis

Bei den Frauen zog Titelverteidigerin und Mitfavoritin Naomi Osaka souverän in die zweite Runde ein. Die Japanerin, frühere Nummer eins der Welt, setzte sich gegen Camila Osorio aus Kolumbien 6:3, 6:3 durch. Die heimische Hoffnungsträgerin Ashleigh Barty deklassierte zum Auftakt die Ukrainerin Lessia Zurenko mit einem 6:0, 6:1-Erfolg. Das frühe Aus kam unterdessen für die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin. Das US-amerikanische Duell mit Madison Keys verlor die Turniersiegerin von 2020 mit 6:7 (2:7), 5:7. (dpa)