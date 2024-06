EURO 2024 580 ausländische Polizisten bei Fußball-EM im Einsatz

Bei der am Freitag beginnenden Fußball-EM sind 580 ausländische Polizisten in Deutschland im Einsatz. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, werden 350 Beamte die Bundespolizei unterstützen. Weitere 230 Polizisten sind im internationalen Kooperationszentrum (IPCC) in Neuss im Einsatz.

Die Beamtinnen und Beamten stammen aus allen am Turnier teilnehmenden Staaten. Sie werden gemeinsam an Bahnhöfen, in Zügen, an Flughäfen und Grenzen eingesetzt. Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt dabei auf «Deeskalation und Kommunikation», hieß es in der Mitteilung.

«Wir wappnen uns gegenüber allen denkbaren Gefahren: vom islamistischen Terror bis hin zu Gewalttätern und Hooligans», sagte die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). «Die Bundespolizei steht vor dem größten Einsatz in ihrer Geschichte.»

© dpa-infocom, dpa:240613-99-384512/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.