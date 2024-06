EURO 2024 Ansturm der Niederländer: Wohnwagen-Stopp am «Kulki»

Zahlreiche Niederländer mussten vor dem Campingplatz am Kulkwitzer See in Leipzig wieder den Rückwärtsgang einlegen. Ein Schild am Eingangstor wies auf ausgebuchte Plätze für Wohnwagen und Wohnmobile hin. Einige Enthusiasten aus dem Nachbarland hatten jedoch vorgesorgt und rechtzeitig nach der Gruppenauslosung gebucht.

«Einige Deutsche waren diesmal schneller. Immerhin ist ja nun Ferienbeginn in Sachsen. Dennoch ist der Ansturm der Niederländer gerade riesig», sagte Petra Schumann von der Leipziger Seen GmbH der Deutschen Presse-Agentur und vergleicht es mit der WM 2006. Auch damals spielten die Niederländer in Leipzig und kamen in Scharen.

Fußball schauen direkt am See

Allein 160 der rund 200 Stellplätze gingen an die Elftal-Fans. Der kleine, gemütliche Campingplatz auf einer kleinen Landzunge direkt in den See, der nur «Kulki» genannt wird und aufgrund seiner perfekten Wasserqualität Taucher aus ganz Deutschland anzieht, ist fast komplett in Oranje-Look. «Wir haben gleich nach der Auslosung gebucht», sagte die Niederländerin Sandra Tatje der dpa. Sie ist mit der Familie und Freunden da. «Egal, ob jung oder alt, wir reisen oft bei Turnieren mit. Erst Hamburg, jetzt Leipzig und dann Berlin - das ist unser Jahresurlaub», betonte die aus dem gut 400 Kilometer entfernten Zwolle nahe Amsterdam kommende Anhängerin, während auf dem Grill die Würste brutzelten und auf dem Fernseher zur Einstimmung das Spiel Spanien gegen Italien lief.

Wieder Unwetter am Spieltag?

Allerdings hatten sich die Fans der Elftal etwas besseres Wetter erwünscht. In der vergangenen Tagen gab es kaum einen regenfreien Tag. Auch die Prognose für den Spieltag ist nicht gerade optimal. «Für Freitag deutet sich in der zweiten Tageshälfte eine erneute Unwetterlage an», sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. Dabei sei mit Starkregen zu rechnen, aber auch Sturm und Hagel seien nicht auszuschließen.

Heute treffen in Leipzig die Niederlande und Frankreich aufeinander. Dabei werden nach Angaben der Veranstalter in der Fanzone allein bis zu 40.000 Anhänger aus den Niederlanden erwartet. «Wir haben eine App, da wissen wir immer, wo und wann wir uns mit den ganzen Fans treffen», sagte Tatje angesichts der Fan-Märsche.

