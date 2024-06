EURO 2024 Barella fit für EM-Start - Donnarumma: «Geist wie 2021»

Der angeschlagene Mittelfeldspieler Nicolò Barella ist rechtzeitig zum EM-Auftakt der italienischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Albanien am Samstag fit. «Es deutet alles darauf hin, dass er zur Verfügung steht», sagte Nationaltrainer Luciano Spalletti vor der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Dortmund.

«Er hat gestern das gesamte Training absolviert. Heute trainiert er mit den anderen und wir werden sehen, was passiert. Das, was zählt, sind die Ärzte.» Der Profi von Inter Mailand, der im zentralen Mittelfeld der Italiener neben Jorginho spielen könnte, hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme pausiert.

Kapitän Gianluigi Donnarumma sieht im Team vor dem Start des Turniers eine vergleichbare Stimmung wie beim Titelgewinn vor drei Jahren. «Wir versuchen, die magischen Nächte zu wiederholen, wir haben den gleichen Geist wie 2021», sagte der 25-Jährige. «Die Mannschaft ist bereit und braucht keine Ratschläge», sagte der Torhüter auf die Frage, ob er und die übrigen acht verbliebenen Europameister im Team von den Erfahrungen berichteten.

Profitieren wollen Donnarumma und seine Teamkollegen dagegen vom Erfahrungsschatz von Gianluigi Buffon. Italiens Rekord-Nationalspieler wurde 2006 in Deutschland Weltmeister und ist bei der EM als Delegationschef eng an der Mannschaft dran. «Natürlich hilft es uns sehr, Gigi dabei zu haben, der hier 2006 Geschichte geschrieben hat», sagte Donnarumma. «Er berichtet uns von seinen Erfahrungen, von dem unvergesslichen Sommer 2006.»

