EURO 2024 Basketball-Coach: "Parallelen zwischen Kroos und Schröder"

Weltmeister-Trainer Gordon Herbert sieht analog zu Dennis Schröder in seinem Basketball-Nationalteam Fußballer Toni Kroos als Chef der DFB-Auswahl. «Ich habe Toni Kroos persönlich getroffen, das war eine große Ehre. Er ist einer der größten deutschen Athleten aller Zeiten. Er ist ein normaler Typ, sehr bodenständig», sagte Herbert im Podcast «Spielmacher – der EM-Podcast mit Sebastian Hellmann und 360Media». Der 65-Jährige war in der Vorbereitung in Herzogenaurach bei den deutschen Fußballern um Kroos zu Besuch.

«Beide (Schröder und Kroos) sind Anführer, aber sie sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber es gibt verschiedene Wege, ein Team anzuführen. Dennis hat sich wirklich zu einem tollen Anführer für unser Team entwickelt», sagte der Kanadier, dessen Amtszeit als Basketball-Nationaltrainer in diesem Sommer mit den Olympischen Spielen in Paris endet. Bei der Fußball-EM habe Deutschland «eine großartige Chance, sehr erfolgreich zu sein».

Herbert hatte beim Titelcoup im vergangenen Sommer klare Rollen vergeben und nicht zwingend die zwölf individuell besten Profis für das Turnier in Asien berufen. Daran scheint sich nun auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zu orientieren. «Wir nennen es Rennpferde und Schweine. Die Schweine sind Spieler, die die dreckige Arbeit machen, sie beeinflussen das Spiel. Aber sie können keine Rennpferde sein. Aber auch die Rennpferde müssen Drecksarbeit machen. Das ist für mich der Schlüssel für ein Team», beschrieb Herbert.

© dpa-infocom, dpa:240620-99-468689/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.