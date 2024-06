EURO 2024 Marienplatz in München «überfüllt» - Fanzone vor Schließung

Wegen des großen Andrangs von Fußballfans auf die Münchner Innenstadt ist der Marienplatz nach Angaben der Stadtverwaltung «überfüllt». Obwohl Livebilder der städtischen Webcam am frühen Nachmittag durchaus noch freie Flächen zeigten, bat die Stadt Besucher sich «anderweitig im Stadtgebiet» zu verteilen, wie es in zwei Beiträgen auf der Plattform X auf Deutsch und auf Englisch hieß.

Ein Polizeisprecher sagte, es sei «relativ voll» am Marienplatz, aber «alles ruhig und friedlich». Die Stimmung sei ausgelassen. Die Stadtverwaltung wies zudem darauf hin, dass am Marienplatz kein Public Viewing des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland am Abend geplant sei.

Gezeigt werden soll das Spiel dagegen vor bis zu 30.000 Zuschauern in der Fanzone im Olympiapark. Diese sei aber «kurz vor der Schließung», teilte die Stadt am Nachmittag auf X mit. «Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark!»

