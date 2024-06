EURO 2024 Massageliege in der Bar: Engländer lassen DFB-Camp umbauen

Die Ankunft der englischen Fußball-Nationalmannschaft zur EM sorgt im Golf-Resort in Blankenhain für ungewöhnliche Umbaumaßnahmen.

«Dann ist der Bar-Bereich auf Wunsch der Engländer beispielsweise der Massage-Bereich», sagte Resort-Direktor Daniel Stenzel der «Thüringer Allgemeinen». «Und die Sicherheitsvorkehrungen werden auf keinen Fall geringer als beim deutschen Team sein. Im Gegenteil.»

In der Anlage im Weimarer Land bereitete sich die deutsche Nationalmannschaft vom 26. bis 31. Mai auf die anstehende Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) vor. Stenzel lobte die nahbare Art des DFB-Tross und verbindet auch ein persönliches Highlight mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler mit dem Camp. «Jetzt bekam er mit, dass mein Opa 95. Geburtstag hat. Da nahm er mich zur Seite und sagte, dass er ihm gern per Video gratulieren würde. Gesagt, getan. Mein Opa Günter ist jetzt ein Star im Altenheim in Nienburg», sagte der Hotel-Chef.

In dieser Woche ziehen die Engländer nach und nach ein. «Der erste Trupp am 4. Juni, am 7. der Betreuerstab und anschließend die Mannschaft», sagte Stenzel. Die Mannschaft soll am 10. Juni anreisen. Transparente, Aufkleber und Logos seien vom englischen Verband bereits angekommen.

