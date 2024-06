EURO 2024 Österreich-Legende Krankl traut Rangnick-Team EM-Finale zu

Österreichs Fußball-Legende Hans Krankl traut seiner Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft noch viel zu. „Österreich muss sich vor niemandem verstecken. Es ist alles möglich bei dieser EM - bis zum Finale sogar. Spanien ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Und dann kommt schon Österreich“, sagte der frühere Nationalspieler und -trainer in einem Sport1-Interview.

Der 71-Jährige schoss bei der WM 1978 beim 3:2-Sieg gegen Deutschland das entscheidende Tor für die Österreicher. Für den Erfolg der aktuellen Nationalmannschaft macht er vor allem den deutschen Trainer Ralf Rangnick verantwortlich.

„Rangnick ist im richtigen Moment am richtigen Platz“, sagte Krankl. „Bei der österreichischen Nationalmannschaft hat er das Sagen. Das hätte Rangnick bei Bayern sicher nicht gehabt. In München musst du einiges aushalten. Vielleicht hat ihn das davon abgehalten, dort zu unterschreiben.“

Bei der EM in Deutschland belegten die Österreicher noch vor den Ex-Europameistern Frankreich und Niederlande den ersten Platz in ihrer schweren Vorrunden-Gruppe. Achtelfinal-Gegner ist am Dienstag in Leipzig die Türkei (21.00 Uhr/MagentaTV).

© dpa-infocom, dpa:240629-99-575170/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.