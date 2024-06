EURO 2024 Prinz William kommt zu Englands Gruppenspiel nach Frankfurt

Der britische Thronfolger Prinz William will während der Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland reisen, um sich das zweite Vorrundenspiel der Engländer gegen Dänemark anzuschauen. Das gab der Kensington-Palast bekannt.

Die Partie in Frankfurt am Main findet am 20. Juni (18.00 Uhr) und damit einen Tag vor dem 42. Geburtstag des Prinzen von Wales statt. England, das bei der mit einem Jahr Verspätung ausgetragenen EM 2020 vor drei Jahren bis ins Finale kam, trifft in Gruppe C außerdem auf Serbien und Slowenien.

Fußballfan William, der auch der Präsident des englischen Fußballverbands (FA) ist, hatte die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate vor ihrer Abreise nach Deutschland auf dem Trainingsgelände im St. George's Park besucht, um den Spielern viel Erfolg bei der EM zu wünschen.

Die Three Lions starten am Sonntag (21.00 Uhr) in Gelsenkirchen in das Turnier. Die Partie in Gelsenkirchen wurde wegen der möglichen Anreise gewaltbereiter Fans als Hochrisikospiel eingestuft.

