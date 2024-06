EURO 2024 Top-Talent Uzun aus türkischem Kader gestrichen

Die türkische Nationalmannschaft wird ohne Top-Talent Can Uzun bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland antreten. Der 18-Jährige, der für den 1. FC Nürnberg in der vergangenen Saison 16 Tore in der 2. Bundesliga erzielt hatte, wurde von Nationaltrainer Vincenzo Montella nicht in den endgültigen EM-Kader berufen.

«Nach einer starken Saison und guten Leistungen bin ich wirklich enttäuscht, jetzt nicht im Kader zu sein. Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, aber ich werde sie respektieren», schrieb Uzun bei Instagram auf Türkisch.

Der gebürtige Regensburger hätte auch für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) spielen können, entschied sich aber frühzeitig für die Türkei. Seinen Abschied aus Nürnberg zur neuen Saison hatte er schon vor Wochen erklärt, nach Medienberichten wechselt Uzun zu Eintracht Frankfurt. Uzun schrieb bei Instagram, er werde «von nun an härter arbeiten, um bei meinem neuen Verein eine gute Saison in der 1. Bundesliga zu spielen und mich erneut zu beweisen!». Seine Zeit werde kommen und er werde «alles dafür tun, um an der WM 2026 teilzunehmen und zu spielen, das ist mein Ziel!».

