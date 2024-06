EURO 2024 Tschechen-Kapitän gibt Entwarnung vor Portugal-Duell

Tschechien kann beim EM-Auftakt gegen Mitfavorit Portugal auch mit Kapitän Tomas Soucek planen. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Premier-League-Club West Ham United hatte sich bei der Ankunft in Deutschland nicht gut gefühlt.

«Ich muss mich bei allen bedanken. Ich habe heute trainiert, ich fühle mich wohl und ich hoffe, dass das morgen auch so sein wird», sagte Soucek bei einer Pressekonferenz in Leipzig.

Vor der Partie erklärte er Portugal noch einmal zum klaren Favoriten in der Gruppe und zum Titelkandidaten beim gesamten Turnier. Es gebe aber immer eine Chance zu gewinnen im Fußball, selbst wenn man die schlechteste Mannschaft sei. Das Prädikat wollen die Tschechen und Bundesliga-Profi Patrik Schick vom Doublesieger Bayer 04 Leverkusen aber freilich nicht bekommen.

Der Plan: Verteidigung verdoppeln

Um gegen die hochkarätig besetzte portugiesische Mannschaft zu gewinnen, gilt es vor allem deren «Megastar» (Soucek) Cristiano Ronaldo in den Griff zu kriegen. «Wir wollen Ronaldo neutralisieren. Unsere Spieler werden sich an dieses Spiel ein Leben lang erinnern, wenn sie erfolgreich spielen werden», betonte Trainer Ivan Hasek. «Wir alle kennen die Qualitäten von Ronaldo, besonders, wenn er Raum hat, dann wird er ein Tor schießen. Wir können ihm also keinen Raum geben. Wir müssen die Verteidigung dort verdoppeln», meinte Soucek.

