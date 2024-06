EURO 2024 Tschechisches EM-Team in Hamburg gelandet

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft ist in Hamburg gelandet. Das Team des Leverkusener Bundesliga-Stars Patrik Schick wird während der EM in Deutschland im Hamburger Steigenberger Hotel Treudelberg wohnen und im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion trainieren. Am Freitagvormittag um 11.00 Uhr findet dort auch eine öffentliche Trainingseinheit statt.

Die Tschechen werden auch zwei ihrer drei Vorrunden-Spiele in Hamburg austragen: am 22. Juni gegen Georgien und am 26. Juni gegen die Türkei. Erster Gruppengegner der Mannschaft von Trainer Ivan Hasek sind am 18. Juni in Leipzig die Portugiesen.

