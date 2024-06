EURO 2024 TV-Experten einig: «Perfekter Start» der DFB-Elf

Auch die TV-Experten mit großer Fußball-Erfahrung haben sich begeistert gezeigt nach dem glanzvollen Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die Heim-EM. «Ein perfekter Start für das DFB-Team», schrieb Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der für die ARD im Einsatz bei der Europameisterschaft ist, bei X.

«Jetzt gilt es die Euphorie mit in die kommenden Partien zu nehmen.» Allerdings warnte der 39-Jährige auch, dass die nächsten Gegner Ungarn und Schweiz «die Nagelsmann-Elf vor größere Herausforderungen stellen» würden.

«Man muss den Schwung mitnehmen und sollte den Schwung mitnehmen», betonte Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack, der als Experte für MagentaTV arbeitet. Das 5:1 am Freitagabend in München gegen Schottland sei eine «richtig überzeugende Leistung von der ersten bis zur letzten Minute» gewesen.

«Besser geht es nicht. Das haben wir uns erhofft, erwünscht», pflichtete Robin Gosens bei. Der Profi vom 1. FC Union Berlin hatte sich keinen Platz im Kader der DFB-Auswahl sichern können.

Das nächste Spiel steht für die deutsche Mannschaft am Mittwoch gegen Ungarn an. Im letzten Gruppenduell geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag kommender Woche gegen die Schweiz.

