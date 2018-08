Tina Punzel und Lou Massenberg haben EM-Gold im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Die 23 Jahre alte Dresdnerin und der erst 17-jährige Berliner kamen am Mittwoch im Royal Commonwealth Pool in Edinburgh auf 313,50 Punkte. Silber ging an Ross Haslam und Grace Reid aus Großbritannien (308,67), Bronze sicherten sich die Ukrainer Viktorija Kesar und Stanislaw Oliferschyck (291,81). Im vergangenen Jahr hatten Punzel und Massenberg bei der EM in Kiew Bronze gewonnen.

Für die deutschen Wasserspringer ist es am dritten Wettkampftag bereits die dritte Medaille bei den European Championships. Am Dienstag hatten Maria Kurjo und Elena Wassen Bronze im Synchronspringen vom Turm geholt. Am Montag gewann Massenberg mit Kurjo Silber im Mixed-Team-Wettbewerb.

Deutscher Rekord für die Mixed-Staffel

Die deutsche Freistil-Mixed-Staffel hat bei der Schwimm-EM über 4x100 Meter einen deutschen Rekord aufgestellt. Damian Wierling, Christoph Fildebrandt, Reva Foos und Marie Pietruschka schlugen am Mittwoch bei den European Championships in Glasgow nach 3:28,17 Minuten an und unterboten die alte Bestmarke um 82 Hundertstelsekunden. Das deutsche Quartett qualifizierte sich mit der fünftschnellsten Vorlauf-Zeit für das Finale am Abend.

Die Rückenschwimmerinnen Lisa Graf und Jenny Mensing erreichten das Halbfinale. Graf, die in der europäischen Rangliste dieses Jahres auf Rang drei liegt, schlug im Vorlauf nach 2:13,77 Minuten an und qualifizierte sich als 14. für das Semifinale, Mensing als Fünfte in 2:11,23 Minuten. Sie habe ein wenig Kräfte gespart, sagte Graf. Die sechs Medaillen für die deutsche Mannschaft an den ersten fünf Wettkampftagen motivieren sie zusätzlich. „Wir sind als Team hier. Es gibt schon einen Push“, sagte Graf. Schmetterlingsschwimmerin Aliena Schmidtke kam auf der 50-Meter-Strecke als Neunte weiter. Philip Heintz und Marius Kusch stehen im Halbfinale über 100 Meter Schmetterling. Ramon Klenz schied dagegen als 35. aus.

Beck ist Zweite im Freiwasser

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck hat EM-Silber über fünf Kilometer gewonnen. Die 21-Jährige schwamm am Mittwoch im schottischen Loch Lomond eine Zeit von 56:17,8 Minuten und musste sich nur der Niederländerin Sharon van Rouwendaal geschlagen geben, die nach 56:01,0 Minuten anschlug. Auf die drittplatzierte Rachele Bruni aus Italien hatte Beck einen komfortablen Vorsprung von mehr als einer halben Minute. Für Beck ist es die erste Medaille bei einem Saisonhöhepunkt im Freiwasser.

Schachmann holt Bronze im Einzelzeitfahren

Maximilian Schachmann hat im Einzelzeitfahren der Straßen-Radsportler Europameisterschafts-Bronze erkämpft. Bei widrigen Bedingungen und Regen auf dem 45,7 Kilometer langen Stadtkurs in Glasgow kam der 24 Jahre alte Berliner am Mittwoch gut zurecht und musste sich in 54:06 Minuten nur dem Titelverteidiger Victor Capenaerts aus Belgien und dem Spanier Jonathan Castroviejo geschlagen geben.

Worrack fährt ebenfalls auf den dritten Rang

Die routinierte Trixi Worrack hat am Mittwoch im strömenden Regen von Glasgow überraschend die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren der Straßenradsportler gewonnen. Die 36 Jahre alte Cottbuserin musste sich auf dem Stadtkurs über 32,7 Kilometer in 42:48 Minuten nur den beiden Niederländerinen Ellen van Dijk und Anna van der Breggen geschlagen geben. Nur zwei Sekunden betrug der Vorsprung von van Dijk, die damit ihren EM-Hattrick nach 2016 und 2017 perfekt machte.

Stefan Bötticher holt Keirin-Gold bei der Rad-EM

Stefan Bötticher hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Glasgow Gold im Keirin gewonnen. Für den Chemnitzer war es am Dienstag zum Abschluss der Wettbewerbe im Sir-Chris-Hoy-Velodrome seine insgesamt dritte Medaille bei den Titelkämpfen. Tags zuvor hatte der 26-Jährige Silber im Sprint und zum Auftakt EM-Bronze im Teamsprint geholt. Böttichers Vereinsgefährte Joachim Eilers verpasste hingegen seine dritte Medaille. Der Weltmeister von 2016 aus Chemnitz belegte Rang sieben. (dpa)

