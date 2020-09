In Frankreich sind die Infektionszahlen mit dem Coronavirus zur Zeit sehr hoch. Nun hat es auch einen im Lande tätigen Trainer erwischt. Der gebürtige Berliner Niko Kovac bestätigte, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Am Donnerstag vergangener Woche sei das gesamte Team getestet worden, am Freitag habe er den positiven Befund erhalten. „Ich fühle mich gut und bin ohne Symptome“, sagte er. Das Training bei seinem Klub AS Monaco leite derzeit sein Bruder und Assistent Robert, mit dem er sich abstimme.

Unter Flick hatte der FC Bayern München zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. „Das Triple werden nicht mehr viele Menschen schaffen, außer vielleicht auf der Playstation“, sagte Kovac.

Der 48-Jährige, dessen Vertrag bei den Bayern ursprünglich bis diesen Sommer lief und der im November 2019 beurlaubt worden war, hat nach eigener Aussage noch eine Prämie für den Triumph in der Champions League bekommen. „Ich habe nicht wegen der Prämie den Bayern die Daumen gedrückt, sondern weil ich es den Menschen im Verein gegönnt habe“, sagte Kovac. Er wäre gern dabei gewesen. „Aber unter dem Strich steht: Der Hansi hat es toll gemacht, die Jungs haben super gespielt. Deswegen war ich glücklich“, betonte er.

Der 55-jährige Flick war unter Kovac Co-Trainer bei den Bayern. „Ich bin nicht neidisch auf Hansi, im Gegenteil: Ich habe ihn mit ins Boot geholt, also konnte ich am Ende doch meinen Teil beitragen“, sagte der frühere Bundesliga-Spieler mit einem Schmunzeln.

An Spekulationen, Monaco wolle den früheren Dortmunder Mario Götze verpflichten, sei „0,0 Prozent dran“, sagte Kovac. Zuletzt hatte der Ligue-1-Club Stürmer Kevin Volland von Bayer Leverkusen geholt. (dpa)