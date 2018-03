Wenn Sie die vergangenen zehn Jahre Revue passieren lassen. Welcher frühere Mitspieler geht Ihnen nicht aus dem Kopf?

Marko Pantelic, ganz klar. Der Typ war Wahnsinn, ein Phänomen. Aber nur positiv. Ich kann nichts Negatives über ihn sagen. Samstag hat er gespielt und jedes Mal gefühlt zwei Tore geschossen, Sonntag war er beim Auslaufen. Montag, Dienstag, Mittwoch in der Reha, Donnerstag ist er gelaufen, Freitag Abschlusstraining, Samstag gespielt und getroffen – unglaublich, wirklich.

Lucien Favre, den damaligen Trainer, hat das auf die Palme gebracht.

Das kann ich mir gut vorstellen, weil Favre ganz verrückt war auf Automatismen. Aber Marko war eben Marko. Ein Phänomen. Und ein sehr ehrlicher Mensch.

Nehmen wir mal an, Herthas Mannschaft von heute spielte gegen die, die 2009 die fast Meister geworden wäre. Was wäre das für ein Spiel?

Schwierig. Ich glaube das wir jetzt mehr Tempo haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Kreativität. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals 14 Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen. Das war Wahnsinn. Wenn du das 1:0 gemacht hast, wusstest du, dass du das Spiel eigentlich schon gewonnen hast oder es zumindest nicht mehr aus der Hand geben wirst. Damals hatten wir sehr viele erfahrene Spieler dabei: Drobny im Tor, Friedrich und Simunic in der Abwehr, Pal auf der Sechs, vorne Cicero, Raffael, Woronin und Pantelic. Die Mannschaft war rein von den Namen her größer, talentierter ist die Mannschaft von heute.

Welcher Trainer hat Sie bei Hertha am meisten geprägt?

Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, seine eigenen Übungen im Training. Da nimmst du von jedem etwas mit. Lucien Favre hat sehr viel Einzeltraining mit mir gemacht. Wir haben mit zwei Kontakten gegeneinander gespielt. Es gab eine Regel: Er gewinnt. Wenn er Bälle gespielt hat, die du nicht annehmen konntest, war es dein Fehler. Aber dieses Training mit ihm hat mich individuell weitergebracht.

Wie war es mit den anderen Trainern?

Bei Markus Babbel habe ich in der Zweiten Liga gespielt, nach dem Aufstieg dann nicht mehr. Aber ich hege keinen Groll gegen ihn. Zu Otto Rehhagel kann ich wenig sagen, weil ich damals verletzt war, und bei Jos Luhukay habe ich noch einmal einen Sprung gemacht, vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger und zum Kapitän. Das war eine einschneidende Erfahrung.

Inwiefern?

Du wirst plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Spiel als Kapitän, im Pokal gegen Neumünster. Am nächsten Tag wurde mir allen Ernstes zur Last gelegt, dass ich die Seitenwahl verloren habe. Da habe ich gemerkt: Okay, ab jetzt weht ein anderer Wind. Wenn alles gut läuft, hast du deine Ruhe. Aber wenn es nicht läuft, kommen alle auf dich zu. Dann musst du gefühlt jeden Tag vor der Mannschaft stehen und irgendwas sagen. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Ich fand es bei anderen Kapitänen zwar okay, wenn sie Brandreden gehalten haben. Aber ich war deswegen nicht 20 Prozent mehr motiviert. Mit Reden kommst du nicht weiter. Entscheidend ist für mich die Leistung auf dem Platz.

Das heißt: Sie sind nicht traurig, dass Sie nicht mehr Kapitän sind.

Es ist okay, dass ich nicht mehr Kapitän bin. Definitiv.