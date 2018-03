Ihr Trainer Pal Dardai lobt Sie für Ihre Fähigkeit, ein Spiel zu lesen. Er sagt aber auch, dafür müssten Sie fit und geistig wach sein. Fühlen Sie sich treffend beschrieben?

Ich weiß zumindest, was er meint. Aber man kann nicht sagen: Heute fühle ich mich müde, heute kann ich nicht spielen. Das merkt man im Spiel. Wenn dir die ersten Pässe gelingen, du die ersten zwei, drei Zweikämpfe gewinnst, ist egal, wie müde du bist. Ich weiß, dass ich für mein Spiel eine körperliche und geistige Frische brauche, weil ich Fußball mit dem Kopf spiele.

Ist das wie beim Bücherlesen? Man muss mit den Gedanken bei der Sache sein, damit man auch versteht, was man liest.

Genau. Aber du darfst auch nicht zu verkrampft sein. Früher hatte ich bestimmte Rituale, gefühlt zehn. Wenn ich die nicht gemacht und schlecht gespielt habe, dachte ich: Mist, beim nächsten Mal musst du das wieder richtig machen, damit es auch auf dem Feld funktioniert. Dann musste ich dieselben Kopfhörer aufsetzen wie beim letzten Sieg. Das hat mich fast irre gemacht. Und irgendwann habe ich mich gefragt: Was haben eigentlich die Kopfhörer damit zu tun, ob du gut oder schlecht spielst? Nichts. Man muss fokussiert sein und sich trotzdem eine gewisse Lockerheit erhalten.

Lesen Sie?

Nicht so viel. Ich würde gern mehr lesen, bin aber nicht so ausdauernd. Ich fange Bücher an, nehme sie auch mit auf die Auswärtsreisen und denke dann: Ach, komm, ich lese morgen weiter. Irgendwann bist du so aus dem Buch raus, dass du eigentlich wieder von vorn anfangen müsstest. Letztens habe ich ein Buch über digitale Erschöpfung gelesen. Das war hoch interessant. Es ging darum, wie ich mein Leben mit diesem ganzen Handyzeug wieder in den Griff kriege.

Hat sich Ihr Digitalkonsum verändert?

Nein, leider nicht. Es ist schwierig. Und ich ertappe mich selbst immer wieder. Mein Handy liegt jetzt auch hier auf dem Tisch, dabei hätte ich es auch in der Kabine lassen können, weil ich es während unseres Gesprächs sowieso nicht benutzen werde. Genauso ist es, wenn du essen gehst. Eigentlich gehört das Smartphone in die Tasche, stattdessen liegt es auf dem Tisch. Man guckt immer drauf und macht und tut. Das nennt man wohl Automatismen – wie im Fußball. Was glauben Sie, was das Erste ist, was die Spieler tun, wenn sie nach dem Training in die Kabine kommen? Sie setzten sich auf ihren Platz und nehmen ihr Handy in die Hand.

Gibt es da Unterschiede zwischen einem 17- und einem 33-Jährigen?

Nein, null. Alle checken erst mal das Handy. Manche nur kurz, weil sie fünf Whatsapp-Nachrichten bekommen haben. Andere gehen bei Instagram einmal durch, was sie in den letzten eineinhalb Stunden verpasst haben. Und ich behaupte mal, im Trainerbüro wird es ähnlich sein. Du kannst das nicht mehr zurückdrehen. Wenn du das verbieten wolltest, müsstest du am Eingang einen Schrank aufstellen, in dem die Handys vor dem Training weggeschlossen werden.