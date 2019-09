Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat die Ermittlungen im Fall des ehemaligen Nationalspielers Christoph Metzelder offenbar an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übergeben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Nana Frombach von der Hamburger Oberstaatsanwaltschaft wird in der "Bild" folgend zitiert: „Grundsätzlich gilt das Tatortprinzip. Bei Vorwürfen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften, wird hier in der Regel aber der Wohnort des Beschuldigten zu Grunde gelegt.“

Anfang September hatte die Polizei Metzelders Wohnhaus in Düsseldorf durchsucht. Gegen ihn wird wegen des Anfangsverdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten ermittelt. (Tsp/dpa)