Laura Wontorra fragte einfach mal nach. So, wie es an ihrer Stelle vielleicht Millionen anderer Menschen im Lande gemacht hätten. Denn schließlich war der von ihr angesprochene Jürgen Klinsmann ja einst Trainer von Christoph Metzelder bei der Fußball-Nationalmannschaft. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen Metzelder wegen des Anfangsverdachts der Verbreitung von Kinderpornografie.

Klinsmann kennt den Metzelder – wie gut auch immer. Also fragte Wontorra den Ex-Bundestrainer nach seiner Einschätzung im Fall Metzelder. Weil der ja „mal sein Spieler war“. Jürgen Klinsmann antwortete: „Ich bin überzeugt davon, dass da nichts dran ist.“

Wenn dieser Dialog im stillen Kämmerlein stattgefunden hätte: geschenkt. Er fand aber im Rahmen der Liveübertragung des Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft am Freitag statt – vor Millionen Zuschauern, live übertragen vom Fernsehsender RTL.

Warum so eine Frage nach der Bewertung eines Falles, über den es kein öffentliches Detailwissen gibt? Hat Klinsmann Informationen aus erster Hand? Warum sollte der ehemalige Bundestrainer über etwaige Neigungen eines ehemaligen Spielers so gut Bescheid wissen, dass er da etwas bewerten kann? Kann er ja wohl auch nicht. Er ist ja nur „überzeugt“ davon, dass „da nichts dran ist“. Klinsmann hat nicht gesagt: „Ich weiß, dass das nichts dran ist.“

Die Reaktion von Bundestrainer Joachim Löw auf die Metzelder-Frage am Vortag war klüger. Er könne dazu nichts sagen, weil er die Sachlage nicht aus erster Hand kenne und somit nicht genug wisse, hatte der aktuelle Bundestrainer gesagt.

Das ist eine richtige Haltung, denn in so einem Fall gilt es, ohne Kenntnis der Fakten in der Mitte zu bleiben und nicht mit irgendwelchen Worthülsen zum Fall hausieren zu gehen – um die Betroffenen zu schützen und nicht in die eine oder andere Richtung mit irgendwelchen Aussagen Menschen zu belasten oder zu entlasten und als Täter zu verurteilen oder freizusprechen.

Bitte schweigen! Für Urteile haben wir die Justiz.