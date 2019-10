Es war kein einfacher Gang für Niko Kovac. Sicher hatte sich der Trainer des FC Bayern seinen Auftritt nach dem Spiel anders vorgestellt. Mit einem 7:2 aus der Champions League in Tottenham im Rücken, sollte die TSG Hoffenheim doch zu bezwingen sein. Doch es kam anders, die Bayern verloren daheim vor 75.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion 1:2 (0:0). Und Kovac sagte: "Leider haben wir es nicht geschafft, die Euphorie vom Dienstag in das heutige Spiel mitzunehmen - das ärgert mich."

Kovac hatte die gleiche Elf, die am Dienstag in der zweiten Halbzeit Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gedemütigt hatte, auf das Feld geschickt. Damit musste Thomas Müller zum fünften Mal in Serie auf die Bank, der Weltmeister von 2014 wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. „Er ist nicht irgendjemand. Thomas ist sehr wichtig, die anderen auch“, sagte Kovac dem TV-Sender Sky und begründete seine Aufstellung mit der starken Vorstellung in London. Wenn Not am Mann sei, werde Müller auch seine Minuten bekommen.

Dabei hatte man sich ein bisschen Sorgen um die TSG Hoffenheim machen dürfen vor dem Spiel. In den vergangenen drei Spielen hatte die Mannschaft von Alfred Schreuder bei einem Torverhältnis von 1:7 nur einen Punkt geholt. Sieben Tore hatte der Hoffenheimer Gegner aus München zuletzt in 90 Minuten erzielt und das auswärts beim Champions-League-Finalisten. Der TSG blieb der befürchtete Angriffswirbel jedoch erspart. Ganz im Gegenteil: Mit etwas mehr Entschlossenheit hätte Sergis Adamyan den Außenseiter schon in der vierten Minute in Führung bringen können. Die Münchner fanden nur langsam ins Spiel, der Esprit aus der Champions-League fehlte ihnen.

Vierfachtorschütze Serge Gnabry scheiterte an Oliver Baumann und als er doch ins Tor traf, hatte Joshua Kimmich bei der Vorarbeit im Abseits gestanden. Zehn Minuten nach der Pause wurde die Ungeduld in der Münchner Arena zu schlechter Laune. Wie schon gegen Tottenham erlaubte sich Corentin Tolisso einen Ballverlust vor dem eigenen Strafraum und dieses Mal nutzte Adamyan seine Chance. Als es langsam nach der ersten Münchner Niederlage dieser Saison aussah, flankte Thomas Müller auf – natürlich – Robert Lewandowski und dieser erzielte sein elftes Saisontor. Das letzte Wort hatte allerdings Adamyan – zehn Minuten vor Schluss erzielte er das 2:1 für Hoffenheim. (Tsp)