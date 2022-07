Fast zwei Jahre nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist dort ein seit Wochen brennendes Getreidesilo zusammengestürzt. Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Sonntag von einer Staubwolke und Rauch, die anschließend aufgestiegen seien.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Behörden hatten für das Feuer fermentiertes Getreide in dem beschädigten Speicher verantwortlich gemacht, das sich in der Sommerhitze entzündet habe. Wirtschaftsminister Amin Salam hatte Mitte Juli erklärt, es werde an einer Lösung für den Brand gearbeitet. Das Gelände war abgesperrt.

Mehr zum Thema Die Katastrophe von Beirut Reparaturen an Lagerhaus im Hafen könnten Explosion ausgelöst haben

Bei der Explosion von Chemikalien im Hafen von Beirut waren am 4. August 2020 rund 215 Menschen ums Leben gekommen. Teile des Geländes wurden bis heute nicht wieder aufgebaut. (Reuters)