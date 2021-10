Italien gegen Spanien und Belgien gegen Frankreich – viel bessere Paarungen gibt es derzeit kaum im Weltfußball. Dazu handelt es sich auch noch um Halbfinals in einem offiziellen Wettbewerb, es geht also sogar um etwas. Und doch läuft das Finalturnier der Nations League, das in dieser Woche in Mailand und Turin stattfindet, so ein bisschen unter dem Radar.

Nun ließe sich mit Recht einwenden, dass das ganze Konstrukt ohnehin eine merkwürdige Erfindung ist, die dem Europäischen Fußballverband Uefa in erster Linie dazu dient, noch ein bisschen mehr Geld zu scheffeln. Und dennoch ist die Nations League besser als ihr Ruf.

Deutschland beispielsweise spielt in den kommenden Tagen zweimal in der WM-Qualifikation. Die Spiele gegen Rumänien am Freitagabend und in Nordmazedonien am kommenden Montag sind fast schon so etwas wie die sportlichen Höhepunkte für die DFB-Auswahl in ihrer Gruppe. Kein Wunder, dass sich die Begeisterung angesichts solcher Duelle in Grenzen hält und schon vor Corona die Stadien nicht mehr voll wurden.

Bei aller Kritik an der Nations League darf ihr durchaus zugutegehalten werden, dass die Spiele gerade für große Mannschaften deutlich attraktiver sind, ja, es handelt sich dabei mit Sicherheit um die interessantesten Pflichtspiele außerhalb einer EM oder WM.

Dass in diesem Jahr Europameisterschaft und Finale der Nations League kurz aufeinander folgen, ist Corona geschuldet. Bald wird der internationale Terminkalender in dieser Hinsicht wieder begradigt. Und wer weiß, vielleicht schafft es Deutschland 2023 dann ja in die Endrunde der Nations League. Gut möglich, dass das Interesse an einem Halbfinale gegen welchen Topgegner auch immer, dann mehr Leute interessiert als eine Qualifikation für ein großes Turnier mit vorhersehbarem Ausgang.