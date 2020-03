Der Football-Star und Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady verlässt die New England Patriots. Das teilte der 42-Jährige am Dienstag über die Sozialen Netzwerke mit. „Ich weiß nicht, wie meine Football-Zukunft aussehen wird, aber es ist Zeit für eine neue Bühne in meinem Leben und meiner Karriere“, schrieb der Quarterback.

Mehr zum Thema Nach Play-off-Aus in der NFL Warum es für Tom Brady unmöglich sein wird, jetzt aufzuhören

Brady hatte mit den Patriots neunmal den Super Bowl und damit das Finale der American-Football-Eliteliga NFL erreicht - sechsmal und damit so oft wie kein anderer holte er auch den Titel. Bradys Vertrag in Massachusetts war ausgelaufen - trotz seines Alters will er als einer der besten Quarterbacks der Historie die Laufbahn fortsetzen. (dpa)