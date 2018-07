Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen Vertrag beim Formel-1-Rennstall Mercedes um weitere zwei Jahre bis Ende 2020 verlängert. Das gab das Team am Donnerstag am Rande des Großen Preises von Deutschland bekannt. Seitdem er im Winter mit Teamchef Toto Wolff zusammengesessen habe, sei die Verlängerung nur noch eine Formalie gewesen, sagte Hamilton in einer Pressemitteilung. „Diese Woche haben wir die finalen Dokumente unterzeichnet und wollten die Leute nun nicht länger auf die Folter spannen“, sagte Wolff.

Der 33 Jahre alte Hamilton fährt seit 2013 für die Silberpfeile, der Brite kam damals als Nachfolger für Michael Schumacher von McLaren. Drei seiner vier WM-Titel feierte Hamilton mit dem deutschen Team. Er gewann bisher 44 Rennen mit Mercedes. Derzeit liegt der Titelverteidiger auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter Sebastian Vettel von Ferrari. (dpa)