Formel 1 Verstappen in Österreich auch in der Qualifikation vorne

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen startet vom ersten Platz in den Großen Preis von Österreich. Der Niederländer erkämpfte sich im Red Bull die Pole Position für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit der schnellsten Runde in der Qualifikation.

Nur gut vier Stunden nach seinem Sieg im Sprintrennen landete der 26-Jährige in 1:04,314 Minuten gut vier Zehntelsekunden vor den beiden McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri. Für Verstappen war es die 40. Pole seiner Karriere. Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz neun.

Vor dem elften von insgesamt 24 Saisonläufen führt Verstappen, der schon im Vorjahr in Spielberg gewann, in der Gesamtwertung mit 70 Punkten Vorsprung komfortabel vor Norris.

