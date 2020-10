RB Leipzig hat Manuel Baum die Premiere als Trainer des FC Schalke 04 verdorben. Die Sachsen besiegten am Samstag den Revierklub mit 4:0 (3:0) und übernahmen damit zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga. Per Eigentor brachte der Schalker Can Bozdogan (31. Minute) das Heimteam vor 8500 Zuschauern in Führung.

Die weiteren RB-Treffer erzielten Angelino (35.), Willi Orban (45.+2) bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach fast einem Jahr und Marcel Halstenberg (80./Handelfmeter). Bei den Gästen wurde Keeper Ralf Fährmann zur zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt, Neuzugang Frederik Rönnow kam zu seinem Debüt für Schalke.

Borussia Dortmund erholte sich von den jüngsten Niederlagen gut und feierte den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Der Vizemeister setzte sich am Samstag souverän mit 4:0 (1:0) gegen den SC Freiburg durch. Stürmer Erling Haaland traf dabei zwei Mal.

Treffsicher wie immer: Erling Haaland (l). Foto: dpa

Zuletzt hatte der BVB in Augsburg verloren und war auch im Supercup dem FC Bayern unterlegen. Eintracht Frankfurt stürzte am dritten Spieltag durch den 2:1 (0:1)-Erfolg den bisherigen Tabellenführer TSG Hoffenheim und übernahm bis zum Sieg der Leipziger am Abend die Spitzenposition. Im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach kassierte der 1. FC Köln eine bittere 1:3 (0:2)-Heimniederlage und wartet weiter auf den ersten Punkt der Saison.

Werder Bremen glückte durch das 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld der zweite Saisonsieg. Anders als die Ostwestfalen erkämpfte sich der zweite Aufsteiger VfB Stuttgart mit dem 1:1 (0:1) gegen Bayer Leverkusen einen Zähler. (dpa)