Martina Voss-Tecklenburg wird im September neue Trainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Sie tritt das Amt nach dem Ende der WM-Qualifikation an und erhält einen Vertrag bis einschließlich zur EM 2021, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Die 50-Jährige betreut derzeit die Schweizer Fußballerinnen, zunächst hatte das Sportmagazin "Kicker" den Wechsel zum DFB vermeldet. Interims-Trainer Horst Hrubesch werde das Team noch etwas länger betreuen als zunächst geplant, hieß es in dem Bericht. Mit Hrubesch als Coach gewann das Team die Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Slowenien. Nach fünf Siegen aus sechs Spielen führt die deutsche Elf die Gruppe fünf derzeit mit 15 Punkten vor Island (13 Punkte/5 Spiele) an.

Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass der DFB Gespräche mit Voss-Tecklenburg führt. „Es gibt Gespräche, aber es ist noch nichts fix“, sagte Dominik Erb, Sprecher der Schweizerischen Fußballverbands. Der SFV machte aber auch schon zu diesem Zeitpunkt klar: Vor Ende der WM-Qualifikation sei ein Wechsel ausgeschlossen.

Voss-Tecklenburg spielte in ihrer aktiven Karriere beim KBC Duisburg, dem TSV Siegen und dem FCR 2001 Duisburg. Für die Nationalmannschaft lief sie 125 Mal auf, erzielte 27 Tore und wurde viermal Europameisterin. Seit 2008 arbeitet Voss-Tecklenburg als Trainerin, seit 2012 betreut sie die Auswahl der Schweiz. (dpa)