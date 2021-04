Der 25-jährige Südkoreaner Kim Si Woo hatte sich nach einem misslungenen Schlag auf der 15. Spielbahn am Freitag so geärgert, dass er seinen Putter wütend auf den heiligen Rasen stieß. Doch es gab ein Problem: Das wichtige Spielgerät zerbrach bei der spontanen Frustaktion. So musste Kim auf den restlichen vier Grüns mit dem Holz 3 einlochen und wurde zur besonderen Attraktion an der Magnolia Lane.

Kurioserweise hatte er mit dem Schläger, der eigentlich für lange Distanzen gedacht ist, Erfolg: Der Sieger der Players Championship von 2017 spielte noch vier Pars, blieb also ohne Schlagverlust. Etliche Kontrahenten absolvierten die Bahnen schlechter - wohlgemerkt mit Putter.

Und auch auf dem Leaderboard warf es den Koreaner nicht zurück: Nach zwei Tagen des traditionsreichen Major-Turniers in Augusta, Georgia lag er als Sechster nur drei Schläge hinter dem führenden Olympiasieger Justin Rose aus England. (dpa)