Die positiven Corona-Tests von zwei weiteren Nationalspielern erschweren die WM-Planungen der deutschen Handballer und stellen die Bundesliga vor zusätzliche Terminprobleme. Weniger als zwei Wochen vor dem Start der Vorbereitung auf die WM in Ägypten zeigen Torhüter Silvio Heinevetter und Rechtsaußen Timo Kastening laut ihrem Verein MT Melsungen bislang zwar kaum Symptome, befinden sich aber wie das gesamte Team nun erst mal in häuslicher Isolation. Als dritter MT-Spieler wurde Yves Kunkel positiv getestet. „Das ist ein echter Schock für die Spieler, für die Mannschaft und für den Verein“, sagte Vorstand Axel Geerken.

Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Spiel der Nordhessen gegen Stuttgart wurde frühzeitig abgesagt. Dass die Partie bei den Eulen Ludwigshafen am zweiten Weihnachtstag stattfinden kann, erscheint zumindest fraglich. Wegen einer vorherigen Quarantäne befindet sich der Klub im Vergleich zu anderen Bundesligisten schon jetzt mit bis zu vier Spielen im Rückstand. „Würde Melsungen auch noch international spielen, wäre das kaum noch nachholbar“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. „Jetzt können wir vielleicht noch was machen. Aber das ist eine Riesenherausforderung.“

Erschwerend kommt für die Bundesliga hinzu, dass auch die gesamte Mannschaft von Frisch Auf Göppingen nun in einer zehntägigen Quarantäne ist. Die Schwaben hatten am vergangenen Sonntag noch gegen Melsungen (23:30) gespielt. Ihr für diesen Mittwoch angesetztes Spiel bei den Füchsen Berlin wurde ebenso wie das Heimspiel gegen GWD Minden am zweiten Weihnachtstag verlegt. Einen neuen Termin für die Begegnung gegen die Füchse gibt es noch nicht. Den Berlinern, die zuletzt sieben Mal in Folge gewonnen haben, bleibt damit in diesem Jahr nur noch das Auswärtsspiel am 27. Dezember in Lemgo. (dpa)