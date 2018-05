Offiziell hat das Endspiel um den EHF-Pokal 2018 zwischen den Füchsen Berlin und St. Raphael am Sonntagnachmittag auf neutralem Boden stattgefunden, in der Handball-Arena von Magdeburg. Faktisch hingegen traf das nur bedingt zu: Einen Tag nach dem Erfolg der Berliner im Halbfinale über Göppingen (27:24) und dem überraschenden Ausscheiden des Gastgebers gegen St. Raphael (27:28) solidarisierten sich die einheimischen Anhänger erwartungsgemäß mit dem französischen Vertreter - getreu dem altbekannten Motto: der Gegner unseres Lieblingsfeindes ist unser Freund. Obwohl dieser Tags zuvor den SCM aus dem Turnier gekegelt hatte, aber egal: die Rivalität zwischen dem Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt und den Füchsen ist über Jahre gewachsen und zählt mittlerweile zu den schönsten in der Handball-Bundesliga.



So musste die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic am Sonntag von Beginn an nicht nur gegen eine homogene und körperlich starke Truppe aus St. Raphael antreten, sondern im Grunde auch gegen die halbe Halle. Am Ende lösten die Füchse die Aufgabe im Stile einer internationalen Spitzenmannschaft mit erstaunlicher Souveränität und holten dank eines 28:25 (14:13)-Erfolgs zum zweiten Mal nach 2015 den EHF-Pokal nach Berlin.

Für den Bundesligisten und den Vertreter der französischen Starligue war es bereits das dritte direkte Duell in dieser Saison. Im ersten Gruppenspiel nach der Europameisterschaft gewannen die Franzosen die nach Potsdam verlegte Begegnung so klar, dass man sich ernsthaft Gedanken um die Berliner machen musste, die gerade ihren herausragenden Mann, Regisseur Petar Nenadic nach Veszprem veräußert hatten. Im Rückspiel setzten sich schließlich die Füchse durch und holten damit den Gruppensieg vor dem Finalisten von Sonntag. „Die Endspiel-Paarung zeigt, dass wir die mit Abstand beste Vorrundengruppe erwischt haben“, sagte Trainer Velimir Petkovic.

Die Berliner kamen zunächst schleppend in die Partie: Abwehrchef Jakov Gojun sah bereits nach wenigen Sekunden eine Zeitstrafe - und in der Offensive brauchten die Füchse acht Minuten, ehe ihnen in Person von Paul Drux der erste Treffer gelang (1:3). Mit dem Treffer waren sie dann allerdings richtig im Spiel und legten ihrerseits einen 9:2-Lauf hin. Drux erzielte zwei weitere Treffer, Matthias Zachrisson ebenso und Torhüter Silvio Heinevetter steigerte sich mit fortwährendem Verlauf. Allein in der Anfangsphase kam der Nationalkeeper auf mehr Paraden als an seinem überaus gebrauchten Tag im Halbfinale. Nach 20 Minuten traf Hans Lindberg erstmals zur Vier-Tore-Führung (10:6). Fortan setzte St. Raphael den siebten Feldspieler anstelle des Torhüters ein und kämpfte sich mit diesem taktischen Mittel zurück in die Partie.



Am verdienten Sieg der Berliner gab es nicht den Hauch eines Zweifels



Nach der Pause (14:13) sorgten die Berliner für relativ klare Verhältnisse. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte einmal mehr Heinevetter heraus: gegen St. Raphaels Torjäger Raphael Caucheteux parierte er einen Siebenmeter und nahm ihm auch noch den Nachwurf ab, später entnervte er den Außenspieler mit einer Sensationsparade bei einem Gegenstoß - der Grundstein für den kontinuierlichen Führungsausbau, auch unter emotionalen Aspekten. Nach 45 Minuten traf Lindberg zum 20:15. Die international erfahrenen und schlachterprobten Franzosen ließen sich aber nicht so ohne Weiteres abschütteln und waren zehn Minuten vor dem Ende wieder in Reichweite (22:20). Immer, wenn es eng wurde, durften sich die Füchse allerdings auf einen ihrer drei besten Akteure an diesem Nachmittag verlassen - und die hießen: Paul Drux, Matthias Zachrisson und eben Heinevetter.



Die Magdeburger Fans, für gewöhnlich ein ausgewiesenes Handball-Fachpublikum, sangen in der Schlussphase zwar: „Ohne Schiri habt ihr keine Chance.“ Das war an Lächerlichkeit allerdings nicht zu überbieten. Am verdienten Sieg der Berliner gab es nicht den Hauch eines Zweifels.