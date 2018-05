Vor einer Woche gab es im Spiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach einen Fall, mit dem sich das Dilemma sehr gut illustrieren lässt: Schiedsrichter Harm Osmers verhängte nach Intervention des Videoassistenten und eigener Ansicht der Fernsehbilder einen Handelfmeter gegen die Gladbacher, nachdem er, dank exzellenter Sicht auf das Geschehen, zunächst hatte weiterspielen lassen. Christoph Kramer hatte den Ball aus kurzer Distanz an den abgewinkelten Arm bekommen. Es sprach deutlich mehr für ein strafbares Handspiel als dagegen. Aber weil eben auch leichte Zweifel vorlagen (die kurze Distanz, die schlaffe Armhaltung), konnte von einer krassen Fehlentscheidung keine Rede sein. Schiedsrichter Osmers revidierte sich trotzdem – und das war nur menschlich.

Es ist schon fast schizophren: Osmers hat wohl die richtige Entscheidung getroffen – und damit gegen die Regeln zur Anwendung des Videobeweises verstoßen. Er hat nicht seine Entscheidung bewertet; er hat die Situation im Spiel noch einmal neu bewertet. Und vielleicht hat er zumindest intuitiv geahnt: Wenn ich jetzt keinen Elfmeter gebe, ist die Aufregung hinterher größer, als wenn ich einen gebe – weil mehr für einen Elfmeter spricht als dagegen. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen: Es wird vom Schiedsrichter explizit verlangt, eigene Fehler unrevidiert zu lassen, wenn der Fehler eben nicht krass genug war. Daran wird der Videobeweis in der Praxis immer wieder scheitern.

Das aktuelle System lässt sich schwer vermitteln

Zu sehen war das auch am Samstag beim zurückgenommenen Führungstor der Hamburger. Ob Ito im Abseits gestanden hatte oder nicht, wird sich nicht zweifelsfrei klären lassen. Aber es sprach einiges für eine (leichte) Abseitsstellung als dagegen. Also entschied sich der Videoassistent – menschlich verständlich – für den Weg des geringeren Widerstands. Man stelle sich vor, der HSV hätte das Spiel durch ein zweifelhaftes Tor 1:0 gewonnen und sich damit die Chance auf die direkte Rettung erhalten.

Nach der Neujustierung des Videobeweises in der Winterpause hat die öffentliche Aufregung zeitweise erheblich nachgelassen, weil erkennbar seltener eingegriffen wurde. In den vergangenen Wochen aber ist ein Rückfall in alte Zeiten zu beobachten. Vermutlich will sich kein Schiedsrichter in dieser Phase der Saison vorhalten lassen, durch Unterlassung maßgeblich auf die großen Entscheidungen wie Abstieg oder Europacup-Qualifikation eingewirkt zu haben.

Hinzu kommt das Vermittlungsproblem. Selbst die direkt Beteiligten verblüffen einen immer wieder durch ihre Ignoranz. So hat Fredi Bobic, der Vorstandschef von Eintracht Frankfurt, vor zwei Wochen über einen Elfmeter für Hertha BSC gezetert: „Wahrnehmungsfehler vom Schiedsrichter verstehe ich. Aber wenn der Puls runtergeht, wie beim Biathlon am Schießstand, und der Schiedsrichter sich das noch mal in Ruhe anschaut – dann noch einmal das Gleiche zu sehen, das hat er exklusiv.“ Aber so ist es eben nicht: Es geht nicht darum, ob der Schiedsrichter noch einmal das Gleiche sieht – es geht darum, ob er etwas komplett anderes sieht. Das hat er beim Elfmeter für die Berliner nicht getan. Insofern war es nur korrekt, dass er bei seiner Entscheidung geblieben ist.

Das Dilemma scheint nicht auflösbar. Es gäbe allerdings eine simple Möglichkeit, wie die Schiedsrichter von der psychologischen Last befreit würden, über ihre eigenen Entscheidungen richten zu müssen: indem man beiden Mannschaften das Recht einräumt, bestimmte Situationen vom Videoschiedsrichter begutachten zu lassen, wie es in anderen Sportarten (Hockey, Tennis, American Football) der Fall ist. Der Schiedsrichter könnte dann jede Szene wieder – im Wortsinne – vorurteilsfrei bewerten. Der Weltverband Fifa hat davon bisher abgesehen, weil man den Schiedsrichter nicht hinterfragen und seine Autorität untergraben wolle. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Das Gegenteil ist der Fall.