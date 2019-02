Thomas Kraft dürfte sich seinen Teil gedacht haben. Der Ersatztorhüter von Hertha BSC, in frühen Jahren auch beim FC Bayern München aktiv, hat seinen Stammplatz in Berlin vor ein paar Jahren ja vor allem wegen zweier Kritikpunkte verloren: weil sein Konkurrent Rune Jarstein zum einen als besserer Fußballer gilt und dem Norweger darüber hinaus eine bessere Strafraumbeherrschung nachgesagt wird. Am Samstagnachmittag leistete sich der sonst so sichere Rückhalt der Berliner allerdings einen kapitalen Fehler, der den bis dahin so gut funktionierenden Matchplan der Gäste komplett über den Haufen warf.

Nach einer Stunde, in der die Berliner kaum etwas gegen die wiedererstarkten Münchner zugelassen hatten, kam Jarstein bei einem Eckball von James Rodriguez viel zu zögerlich aus seinem Tor und ermöglichte Javi Martinez damit das schmeichelhafte Führungstor, das ein ausgeglichenes Bundesliga-Spiel entscheiden sollte. Durch den 1:0 (0:0)-Sieg vor 75 000 Zuschauern im ausverkauften Münchner Stadion zogen die Bayern zumindest für eine Nacht mit Tabellenführer Borussia Dortmund gleich, der am Sonntag gegen Bayer Leverkusen nachlegen kann. Hertha bleibt durch die siebte Saisonniederlage auf dem zehnten Tabellenplatz.

Maier rückt für Torunarigha in die Startelf

Im Vergleich zum 1:1 gegen Werder Bremen vor einer Woche begannen die Berliner mit einem personellen Wechsel in der Startformation: Für Jordan Torunarigha (Achillessehne) kehrte Arne Maier zurück in die erste Elf, Fabian Lustenberger rückte dafür ins Zentrum der Dreierkette. Auf der anderen Seite stellte Bayern-Coach Niko Kovac nach dem 0:0 in der Champions League gegen Liverpool auf drei Planstellen um: Für den erkälteten Mats Hummels, Thiago und Coman durften Jerome Boateng, Leon Goretzka und Franck Ribery mitwirken.

Keine drei Wochen nach dem letzten Aufeinandertreffen präsentierten sich die Gäste deutlich mutiger als noch im Pokalachtelfinale; sie versuchten spielerisch mitzuhalten mit dem Rekordmeister und verdichteten die Räume bei gegnerischem Ballbesitz geschickt – es war kein Vergleich zur destruktiven Mauertaktik der vergangenen Jahre. Offensiv sorgten die Berliner für den ersten Aufreger der Begegnung: nach zwölf Minuten umkurvte Davie Selke Manuel Neuer im Münchner Tor und vollendete zum vermeintlichen 0:1. Beim Pass von Ondrej Duda hatte Herthas Angreifer im Abseits gestanden. 2700 mitgereiste Anhänger in blau-weiß feierten trotzdem ausgelassen.

Übeltäter. Karim Rekik fliegt nach einer Tätlichkeit gegen Robert Lewandowski vom Platz. Foto: Reuters/Andreas Gebert

Die Bayern verbuchten ihre erste Gelegenheit durch einen Fernschuss des aufgerückten Joshua Kimmich, der knapp am Berliner Tor vorbeisauste. Kurz darauf versäumte es Franck Ribery, den im Zentrum freistehenden Robert Lewandowski mit einem punktgenauen Pass zu bedienen. Vor allem gegen Serge Gnabry fanden die Berliner deutlich bessere Lösungen als zuletzt. Im Pokalspiel hatte der Flügelspieler der Hertha-Defensive noch reihenweise Knoten in die Beine gespielt.

Diesmal mussten die Münchner selbst mehrfach in höchster Not retten – nach einer knappen halben Stunde etwa. Marko Grujic und Salomon Kalou spielten einen feinen Doppelpass, der den Ivorer in eine aussichtsreiche Position brachte. Kalous Schuss wurde jedoch von Jerome Boateng geklärt – andernfalls hätten die Gäste zur Pause durchaus verdient geführt. So ging es ohne Tore und mit einem nicht zu überhörenden Pfeifkonzert des Münchner Publikums in die Kabine.

Selke hat die Hertha-Führung auf dem Fuß

Die Bayern kamen zunächst wie verwandelt zurück aufs Feld und übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle. Hertha wusste allerdings mit Entlastungsangriffen dagegenzuhalten: Zehn Minuten nach Wiederanpfiff hätte der fleißige Davie Selke die Gästeführung erzielen müssen: Auf Vorlage Ondrej Dudas zog der Stürmer ab, Joshua Kimmich brachte aber in letzter Not einen Fuß dazwischen und verhinderte einen Rückstand seiner Mannschaft.

Auf der Gegenseite gingen die Münchner nach Jarsteins Fehler durch Martinez in Front. Anschließend verloren die Berliner ein wenig ihre Linie und konnten kaum mehr Akzente nach vorn setzen. Für Hertha war es das erste Gegentor gegen die Bayern nach zuletzt zwei Bundesliga-Spielen, in denen am Ende die Null stand – es war umso bitterer, weil es die Mannschaft von Trainer Pal Dardai um einen Punkt brachte, den sie sich eigentlich verdient gehabt hätte. Dass Innenverteidiger Karim Rekik sechs Minuten vor dem Ende nach einer Tätlichkeit gegen Robert Lewandowski eine Rote Karte sah, die ihm eine mehrwöchige Sperre einbringe dürfte, machte die Sache nicht eben besser.

