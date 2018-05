Selbst Mitchell Weiser soll gut trainiert haben. Wenn das keine frohe Kunde für das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga am Samstag ist. Hertha BSC empfängt dann die Mannschaft von RB Leipzig und hofft auf mehr als 60.000 Zuschauer. Dafür, dass es für die Berliner eigentlich um nichts mehr geht außer vielleicht darum, sich mit einem guten und anregenden Spiel von der Anhängerschaft in die Sommerpause zu verabschieden. Und dabei soll nun vielleicht einer helfen, der vor dem Spiel ganz offiziell verabschiedet wird.

Mitchell Weiser, gerade 24 Jahre alt geworden, wird die Berliner in Richtung Leverkusen verlassen, wo der U-21-Europameister einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet hat. Rund zwölf Millionen Euro an Ablösesumme waren in seinem Vertrag ausgemacht für den Fall, dass er sich verändern will. In den Wochen zuvor gab Weiser das Bild eines lustlosen Profis ab, der mit Hertha irgendwie abgeschlossen hatte. Herthas Trainer Pal Dadrai berücksichtigte den einstigen Schlüsselspieler nicht mal mehr für die zurückliegenden Spieltagskader. In der letzten Trainingswoche aber registrierte Dardai einen engagierten Weiser. „Es war ein Zeichen, dass er wahrscheinlich noch will“, sagte der 42 Jahre alte Ungar.

Das letzte Heimspiel will Dardai mutig und offensiv angehen. Herthas Trainer will eine Doppelspitze aufbieten aus Kapitän Vedad Ibisevic und dem früheren Leipzig-Spieler Davie Selke, der im Hinspiel in seiner alten Heimat gleich zwei Tore beim viel beachteten 3:2-Auswärtssieg der Berliner erzielt hatte. „Vielleicht geht das Spiel 3:3 aus“, sagte Dardai im Scherz. Auf jeden Fall erwarte er einen großen Fight. „Ich habe die Spieler gebeten, richtig Dampf zu machen“, sagte Dardai. Dabei wird er auf Niklas Stark zurückgreifen können, der zu Wochenbeginn mit dem Training hatte aussetzen müssen. Dagegen werden sehr wahrscheinlich Valentino Lazaro und Ondrej Duda nicht zur Verfügung stehen.

Für Leipzig steht viel auf dem Spiel

Während es also für die Berliner maximal um einen letzten guten Eindruck geht, steht für die Leipzig so ziemlich alles auf dem Spiel. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl könnte im Idealfall sogar noch die Champions League erreichen, wenn Leverkusen daheim Hannover unterliegt und gleichzeitig Hoffenheim gegen Dortmund verliert. Trifft auch nur einer der Fälle nicht ein, wären die Leipziger bei einem Sieg in Berlin zumindest für die Europa League startberechtigt. Läuft es ganz dumm für die Sachsen, wären sie ganz raus aus dem internationalen Geschäft.

Ralph Hasenhüttl, über dessen Weiterbeschäftigung noch ein Fragezeichen hängt, wird in Berlin wieder auf die Stammspieler um Spielmacher Naby Keita und Abwehrchef Willi Orban zurückgreifen können. Beide Spieler haben ihre Sperren abgesessen. Ob es für Hasenhüttl (Vertrag bis 2019) in Leipzig weitergeht, soll er nach dem Spiel in Berlin besprochen werden. Der Leipziger Sportdirektor Ralf Rangnick deutete an, dass man sich Montag oder Dienstag zusammensetzen wolle.