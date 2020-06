"Die Mannschaft ist heute 127 Kilometer gelaufen, das spricht für seine Moral und seine Solidarität. Die Jungs wollten unbedingt über diese Ziellinie laufen, das hat man über 90 Minuten gemerkt und am Schluss haben sie es auch verdient," sagt der Union-Trainer.

Der Klassenerhalt bleibe für ihn eine Sensation, so der Schweizer weiter. "Wir haben was geschafft was nicht so einfach war. Es haben uns ja nicht viele zugetraut."

Die Mannschaft, sagt er, sei in der Kabine schon am Feiern.