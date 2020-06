Alles ruhig ums Stadion Beim Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen sind die befürchteten Fan-Versammlungen vor dem Stadion am Montagabend ausgeblieben. Rund um das Weser-Stadion war ein halbes Dutzend Polizeiwagen im Einsatz. Zumindest bis zum Anpfiff gab es für die Beamten nichts zu tun. „Alles ist super ruhig. Bislang keine besonderen Vorkommnisse“, sagte eine Polizeisprecherin eine halbe Stunde vor dem Spielbeginn.

Bild: Poolfoto/Imago