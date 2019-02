Diese eine Frage beschäftigt die Fußball-Nation wie keine andere: Handspiel – ja oder nein? Nun kündigt das International Football Association Board (Ifab), das internationale Gremium, das Regeländerungen berät und beschließt, den Durchbruch an. Auf der Jahresversammlung Anfang März sollen die Regeln so geändert werden, dass zukünftig eindeutig feststeht, was ein Handspiel ist. Endlich, will man sagen.

Denn am Wochenende bewegten Diskussionen um Handspiele wieder die Bundesliga. In Stuttgart gab es für eine ähnliche Szene, für die der Unparteiische auf Schalke nur ein müdes Lächeln übrig hatte, Handelfmeter. Leipzigs Abwehrspieler Willi Orban sprang hoch und wurde angeköpft, an die Hand, die sich nicht wesentlich vom Körper entfernt hatte. Die Entfernung: gering. Sichtkontakt, geschweige denn Bewegung zum Ball: Fehlanzeige. Selbst in Schiedsrichterkreisen ist immer öfter von 50:50-Entscheidungen die Rede, auch mit dem Videobeweis gibt es keine klare Linie.

Die Logik hinter der neuen Idee erschließt sich nicht

Die Ideen des Ifab, die schon jetzt durchsickern, greifen nun aber viel zu kurz. Ein Vorschlag, der beraten werden soll, ist: Tore, denen Handspiele vorausgegangen sind, sollen generell aberkannt werden. Egal, ob das Handspiel absichtlich war oder nicht. Die Logik dahinter, sie erschließt sich nur schwerlich. Denn warum sollte ein Handspiel ohne Torfolge anders gehandhabt werden als ein Handspiel mit Torfolge?

Es würde außerdem die Handregel nicht vereinfachen, da ja auch aus unberechtigten Handelfmetern Tore fallen können – wie am Wochenende in Stuttgart. Nur ein Teil des Problems würde gelöst. Denn alle Handspiele, nach denen nicht unmittelbar ein Tor fällt, wären weiterhin schwer zu ahnden.

Eine Regel, die das Spiel hingegen zumindest ein Stück weit vereinfachen würde, wäre eine andere: Dass alle Handspiele oberhalb der Schultern geahndet werden. Ob „unnatürlich“ oder nicht. Jener Begriff soll zudem die bisherige Beschreibung „absichtlich“ ersetzen. Denn was Absicht ist oder nicht – daran scheiden sich schon seit Jahrzehnten die Geister.