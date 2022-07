Vom 6. bis zum 31. Juli 2022 findet die 13. Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England statt. 16 Mannschaften treten in vier Gruppen gegeneinander an, um sich den Pokal und ein Preisgeld in Millionenhöhe zu sichern.

Eigentlich sollte die Europameisterschaft der Frauen bereits 2021 stattfinden. Infolge der Corona-Pandemie wurden allerdings die EM der Männer sowie die Olympischen Spiele von 2020 nach 2021 verschoben. Das hatte zur Folge, dass auch die EM der Frauen terminlich weichen musste, damit sie nicht mit den anderen sportlichen Großereignissen kollidiert.

EM-Spielplan: Die Vorrunde

Die Vorrunde startete mit dem Eröffnungsspiel England gegen Österreich in Manchester am 6. Juli im um 21 Uhr. Die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele wurden immer jeweils um 18 Uhr oder 21 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Gruppe A:

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum England Österreich 1:0 (1:0) Mi., 6. Juli, 21 Uhr Norwegen Nordirland 4:1 (3:0) Do., 7. Juli, 21 Uhr Österreich Nordirland 2:0 (1:0) Mo., 11. Juli, 18 Uhr England Norwegen 8:0 (6:0) Mo., 11. Juli, 21 Uhr Österreich Norwegen 1:0 (1:0) Fr., 15. Juli, 21 Uhr Nordirland England 0:5 (0:2) Fr., 15. Juli, 21 Uhr

Gruppe B:

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum Spanien Finnland 4:1 (2:1) Fr., 8. Juli, 18 Uhr Deutschland Dänemark 4:0 (1:0) Fr., 8. Juli, 21 Uhr Dänemark Finnland 1:0 (0:0) Di., 12. Juli, 18 Uhr Deutschland Spanien 2:0 (2:0) Di., 12. Juli, 21 Uhr Dänemark Spanien 0:1 (0:0) Sa., 16. Juli, 21 Uhr Finnland Deutschland 0:3 (0:1) Sa., 16. Juli, 21 Uhr

Gruppe C:

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum Portugal Schweiz 2:2 (0:2) Sa., 9. Juli, 18 Uhr Niederlande Schweden 1:1 (0:1) Sa., 9. Juli, 21 Uhr Schweden Schweiz 2:1 (0:0) Mi., 13. Juli, 18 Uhr Niederlande Portugal 3:2 (2:1) Mi., 13. Juli, 21 Uhr Schweden Portugal 5:0 (2:0) So., 17. Juli, 18 Uhr Schweiz Niederlande 1:4 (0:0) So., 17. Juli, 18 Uhr

Gruppe D:

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum Belgien Island 1:1 (0:0) So., 10. Juli, 18 Uhr Frankreich Italien 5:1 (5:0) So., 10. Juli, 21 Uhr Italien Island 1:1 (0:1) Do., 14. Juli, 18 Uhr Frankreich Belgien 2:1 (2:1) Do., 14. Juli, 21 Uhr Italien Belgien 0:1 (0:0) Mo., 18. Juli, 21 Uhr Island Frankreich 1:1 (0:1) Mo., 18. Juli, 21 Uhr

EM-Spielplan: Das Viertelfinale

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum England Spanien 2:1 n.V. Mi., 20. Juli, 21 Uhr Deutschland Österreich 2:0 (1:0) Do., 21. Juli, 21 Uhr Schweden Belgien 1:0 (0:0) Fr., 22. Juli, 21 Uhr Frankreich Niederlande 1:0 n.V. Sa., 23. Juli, 21 Uhr

EM-Spielplan: Das Halbfinale

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum England Schweden 4:0 (1:0) Di., 26. Juli, 21 Uhr Deutschland Frankreich Mi., 27. Juli, 21 Uhr

EM-Spielplan: Das Finale

Mannschaft A Mannschaft B Ergebnis Datum Sieger 1. Halbfinalspiel Sieger 2. Halbfinalspiel So., 31. Juli, 18 Uhr

Wann spielen die deutschen Frauen?

In der Vorrunde kamen die deutschen Damen zunächst bei drei Spielen zum Einsatz.

Wann? Wer? Wo? Freitag, 8. Juli, 21 Uhr Deutschland gegen Dänemark ZDF Dienstag, 12. Juli, 21 Uhr Deutschland gegen Spanien ARD Samstag, 16. Juli, 21 Uhr Finnland gegen Deutschland ZDF

Wo finden die Spiele der Fußball-EM statt?

Mit dem diesjährigen Austragungsland England kommt der Fußball 2022 wieder nach Hause – zumindest wenn man dem Song „Three Lions“ Glauben schenken darf. Damit findet die Fußball-EM der Frauen nach 2005 nun schon zum zweiten Mal auf englischem Rasen statt.

Als Spielorte wurden unter anderem die Städte London, Manchester, Sheffield, Leigh und Rotherham gewählt. Die Größe der diesjährigen Spielstätten variiert stark: Während in das Heimstadion der Mannschaft „Manchester City“ beispielweise gerade einmal 7.000 Zuschauer passen, fasst das legendäre Wembley-Stadion in London ganze 90.000 Fans.

Das Eröffnungsspiel findet übrigens im Stadion „Old Trafford“ (auch „Theatre of Dreams“ genannt) in Manchester statt – dem Zuhause von „Manchester United“.

Wann findet das Finale der EM der Frauen statt?

Das Finale der Fußball-EM 2022 soll am 31. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Als Austragungsort wurde das legendäre Wembley-Stadion gewählt, wo am 30. Juli 1966 im WM-Finale Deutschland gegen England das wohl umstrittenste Final-Tor aller Zeiten geschossen wurde. In diesem Stadion fand 2021 auch schon das EM-Finale der Männer statt.

Preisgeld-Paygap: Was können die Teams gewinnen?

Schon vor Anpfiff des ersten Spiels wurde bereits jeder der 16 Mannschaften ein Startgeld von mindestens 600.000 Euro zugesichert. Für einen Gruppensieg werden beispielweise 100.000 Euro gezahlt. Der Titel des Vizemeisters bringt einem Team 420.000 Euro ein, der Siegertitel ganze 660.000 Euro. Insgesamt kann eine Mannschaft bei der Fußball-EM der Frauen einen Maximalbetrag von mehr als 2 Millionen Euro erwirtschaften.

Das ist zwar doppelt so viel wie in den Anfangszeiten des Frauenfußballs, aber nur ein Bruchteil dessen, was männliche Mannschaften bei der EM erwirtschaften können. Zum Vergleich: Bei der Fußball-EM der Männer 2021 konnte eine Mannschaft bestenfalls 28.250.000 Euro verdienen – der Maximalbetrag der Frauen liegt 2022 bei 2.085.000 Euro.

Welche Länder sind 2022 bei der Fußball-EM der Frauen dabei?

Bei der diesjährigen Fußball-EM der Frauen treten Teams aus 16 Ländern gegeneinander an:

England (als Gastgeberland), Österreich, Norwegen, Nordirland, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Niederlande, Schweden, Portugal, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien und Island.

Ende Februar wurde Russland infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine als teilnehmendes EM-Land von der UEFA ausgeschlossen. Als Nachrücker konnte sich Portugal den freien Platz sichern.