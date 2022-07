Immer zur EM und WM stellen sich Millionen Fußballfans kurz vor Anpfiff die Frage „Wo läuft das Spiel?“. Und jedes Mal wird panisch eine Suchanfrage in das Handy gehämmert oder die Fernsehzeitung unter dem Couchtisch hervorgekramt.

Damit es bei der diesjährigen Fußball-EM der Frauen nicht so weit kommen muss, verraten wir ihnen schon vorab, welcher Sender welches Deutschland-Spiel überträgt und in welchem Livestream die Partien zu finden sind.

Wer überträgt die Spiele der Fußball-EM der Frauen im TV?

Wie auch schon bei den vorherigen großen Turnieren werden sich die beiden Fernsehsender ARD und ZDF bei der Übertragung der EM-Spiele abwechseln. Diesem Turnus folgend überträgt die ARD sowohl das Eröffnungsspiel als auch das Finale.

Die 31 Partien können via TV im linearen, klassischen Fernsehen oder als Livestream im Internet verfolgt werden. Die ARD streamt die Spiele via sportschau.de, ZDF überträgt die Partien in der Sportstudio-Mediathek auf zdf.de.

Darüber hinaus werden sämtliche Spiele auch auf dem kostenpflichtigen Streamingportal „DAZN“ übertragen.

Wo laufen die Spiele der deutschen Frauen?

Die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft werden ebenfalls abwechselnd entweder vom ZDF oder von der ARD übertragen. Das erste Spiel der deutschen Frauen wird am 8. Juli ab 21 Uhr auf ZDF gezeigt – sowohl im TV als auch via Stream in der ZDF-Mediathek.

Sollte die deutsche Mannschaft weiterkommen, dann wird das deutsche Viertelfinale von der ARD übertragen werden, ein mögliches deutsches Halbfinale soll im ZDF laufen.

Wann? Wer? Wo? Fr., 08.07., Anpfiff: 21 Uhr Deutschland gegen Dänemark ZDF und in der ZDF-Mediathek Di., 12.07., Anpfiff: 21 Uhr Deutschland gegen Spanien ARD und auf sportschau.de Sa., 16.07., Anpfiff: 21 Uhr Finnland gegen Deutschland ZDF und in der ZDF-Mediathek

Wo laufen Eröffnungsspiel und Finale?

Der Anpfiff des Eröffnungsspiels ist am 6. Juli um 21 Uhr. Die Vorberichterstattung aus dem ausverkauften Stadion „Old Trafford“ in Manchester startet bereits ab 20:15 Uhr (ARD und auf sportschau.de).

Das Finale wird am 31. Juli um 18 Uhr im legendären Wembley-Stadion in London ausgetragen und von der ARD übertragen.

Wann? Was? Wer? Wo? Mi., 06.07., Anpfiff: 21 Uhr Eröffnungsspiel England gegen Österreich ARD und auf sportschau.de So., 31.07., Anpfiff: 18 Uhr Finale noch nicht bekannt ARD und auf sportschau.de

Fußball-EM der Frauen 2022: Wer sind die Kommentator:innen und Expert:innen?

Die ARD-Spiele werden von Bernd Schmelzer und der Sportjournalistin Christina Graf kommentiert. Damit gibt die ehemalige Sky-Reporterin bei der Fußball-EM der Frauen ihr Debüt im Ersten. Graf soll darüber hinaus bei der diesjährigen WM der Herren in Katar zum Einsatz kommen – damit wird sie als erste Frau ein WM-Spiel live für die ARD kommentieren.

Als ARD-Moderator wird Claus Lufen vor Ort sein. Ihm zur Seite steht die ARD-Expertin Nia Künzer, die selbst bis 2006 als deutsche Nationalspielerin tätig war und seitdem zum Experten-Team der ARD gehört. Mittlerweile setzt sich die in Botswana geborene UNICEF-Botschafterin für gemeinnützige Fußball-Projekte in der ganzen Welt ein.

Das Berichterstattungsteam vom ZDF fährt hingegen mit einem neunköpfigen Team auf, das in puncto Größe schon beinahe selbst als kleine Fußballmannschaft durchgehen könnte.

Die Übertragungen im klassischen TV werden von den Kommentator:innen Claudia Neumann und Norbert Galeske übernommen, während Oliver Schmidt und Gari Paubandt die Spiele im Livestream kommentieren.

Moderator Sven Voss berichtet aus dem ZDF-Sportstudio, die Sportjournalistin Katja Streso zeigt Eindrücke aus dem Mannschaftsquartier der deutschen Frauen in Brentford, London. Die beiden ZDF-Reporterinnen Lena Kesting und Franziska Müllers führen in den Spielstätten die Interviews.

Als ZDF-Expertin soll die ehemalige Fußballspielerin Kathrin Lehmann die Partien analysieren. Die Sportlerin gewann im Fußball nicht nur den UEFA Women’s Cup, sondern brachte es als professionelle Eishockey-Spielerin im Nationalteam bei der WM 2012 auch zur Bronzemedaille.

Wie groß ist das Interesse an der Fußball-EM der Frauen?

Einer aktuellen YouGov-Umfrage zu urteilen, wird mehr als die Hälfte der Deutschen die Fußball-EM der Frauen nicht medial verfolgen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet wollen insgesamt 58 Prozent aller Befragten bei den Spielen nicht einschalten, 27 Prozent wollen sich immerhin einige Partien anschauen.

Laut der Umfrage-Ergebnissen ist das Interesse der männlichen Zuschauer dabei weitaus größer als bei dem weiblichen Publikum. Während 48 Prozent aller befragten Männer nicht einschalten wollen, sind es bei den Frauen 67 Prozent. Von letzterer Gruppe wollen sich nur vier Prozent alle deutschen Spiele anschauen.

Wie hoch die Einschaltquoten am Ende ausfallen, kann aktuell noch nicht prognostiziert werden. Fest steht allerdings, dass die mediale Berichterstattung beim Frauenfußball in den letzten Jahren zugenommen hat.