Fußball-EM Keine Ausfälle im DFB-Team vor Platz-eins-Duell mit Schweiz

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann auch im entscheidenden letzten Spiel um den Gruppensieg gegen die Schweiz personell aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining, das vor der Busfahrt in den Spielort wie gewohnt noch im EM-Basiscamp in Herzogenaurach stattfand, waren alle 26 Akteure auf dem Platz.

Es gibt damit auch vor dem Vorrundenabschluss keine Ausfälle zu beklagen. Nagelsmann könnte damit am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) nach den Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) ein drittes Mal dieselbe Startelf aufbieten.

Grund zu personellen Umstellungen gibt es trotz des schon fixen Achtelfinaleinzugs nicht, zumal der Bundestrainer unbedingt als Erster in die K.o.-Phase einziehen möchte. Für den Gruppensieg reicht der DFB-Auswahl (6 Punkte) gegen den Tabellenzweiten Schweiz (4) schon ein Unentschieden.

«Wir sind happy damit, dass wir im Achtelfinale sind. Dennoch wird es darum gehen, Gruppenerster zu werden», sagte Toni Kroos. Gegner wäre dann am 29. Juni in Dortmund der Zweite der Gruppe C mit England (4 Punkte), Dänemark (2), Slowenien (2) und Serbien (1).

