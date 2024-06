Fußball-EM Oranje-Trainer Koeman bedient: «Weit unter Wert»

Niederlande-Trainer Ronald Koeman war nach dem 2:3 seiner Mannschaft gegen Österreich mächtig angefressen. „Es ist in jeder Hinsicht schiefgelaufen. Defensiv haben wir den Raum zwischen den Linien verschenkt, die Aggressivität in den Zweikämpfen war zu gering, und am Ball waren wir, vor allem zu Beginn, weit unter Wert“, sagte der 61-Jährige in Berlin.

Durch die Niederlage geht Oranje nun als Gruppendritter ins EM-Achtelfinale. Es droht ein Duell mit Spanien. „Wir müssen die richtige Antwort finden“, sagte der frühere Abwehrspieler. „Wir haben in den Niederlanden wirklich Probleme damit, mit dem eigenen Mann zu laufen. Und dann ist man auch noch viel zu schlecht am Ball, so dass man fast wie ein kopfloses Huhn verteidigt, würde ich fast sagen.“

Eine Frage nach seiner Trainer-Zukunft, wenn das Spiel in der Runde der letzten 16 verloren gehen sollte, wies Koeman zurück. „Ich glaube nicht, dass das im Moment eine Frage ist“, sagte er. „Wir sind jetzt nicht k.o., wir sind noch am Leben. Es muss aber bald wieder besser werden.“

Stürmer Wout Weghorst, der den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 von Memphis Depay vorbereitete, war um Optimismus bemüht. „Jetzt kommen die ersten K.-o.-Spiele und jetzt fängt das Turnier für uns wirklich an. Wir sollten kritisch sein und auch darauf schauen, was wir verbessern müssen, aber positiv sein“, sagte der Angreifer, der zuletzt für die TSG Hoffenheim spielte.

