Fußball-EM Unwetter in Dortmund: Deutsches Achtelfinale unterbrochen

Das deutsche EM-Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark ist am Samstagabend wegen des drohenden Unwetters zunächst unterbrochen worden. Schiedsrichter Michael Oliver schickte beide Mannschaften in der 35. Minute vom Rasen, als Blitz, Donner und Regen über das Dortmunder Stadion zogen.

Die Stimmung der über 60.000 Fans auf den größtenteils überdachten Rängen blieb zunächst entspannt. „Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel unterbrochen“, wurde auf der Videowand eingeblendet. Die Spieler gingen in die Kabinen. Ein schwerer Regenschauer ging über dem Stadion nieder.

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sagte bei MagentaTV: „An erster Stelle steht der Schutz der Spieler und Zuschauer. Es gibt keine Zeitvorgabe, wie lange unterbrochen wird. Man wird warten, bis das Unwetter vorüber ist.“

Während der Pause sangen die Fans zeitweise: „Oh, wie ist das schön“. Mitarbeiter fegten am Spielfeldrand in einen Gully, mehrere dänische Fans tanzten im vom Dach stürzenden Regenwasser. Zahlreiche Anhänger versuchten, sich mit mitgebrachten Fahnen oder Transparenten vor dem Regen zu schützen.

