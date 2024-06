Fußball-Nationalmannschaft Bisher viermal Dänemark: EM-Sensation 1992 überstrahlt alles

Das EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund ist erst das fünfte Pflichtspiel der beiden Nachbarländer. Brisant waren die Duelle von der WM 1986 bis zur EM 2012 immer. Das stets favorisierten deutsche Team bekam vor 32 Jahren in Göteborg eine bittere rot-weiße Lektion. Die bislang letzte Turnierpartie fand in der Ukraine statt.

13. Juni 1986, WM, Gruppenphase, Queretaro/Mexiko, 0:2

Deutschland und Dänemark spielen in Mexiko um den Gruppensieg. Und Dänemark zeigt dem Team von Franz Beckenbauer die Grenzen auf. Jesper Olsen und Frank Arnesen treffen. Dänemarks deutscher Trainer Sepp Piontek fällt ein hartes Urteil: „Die Deutschen haben arm gespielt. Da war nicht viel drin. Sie waren für uns überhaupt keine Gefahr.“ Das kleine Dänemark wird plötzlich zu den WM-Favoriten gezählt, doch das Aus folgt im Achtelfinale gegen Spanien. Deutschland marschiert in der leichteren Tableauhälfte bis ins Finale.

14. Juni 1988, EM, Gruppenphase, Gelsenkirchen, 2:0

Auch bei der Heim-EM vor 36 Jahren geht es gegen Dänemark. Doch Danish Dynamite zündet nicht mehr. „Eine Ära ist zu Ende“, sagt Piontek. Jürgen Klinsmann und Olaf Thon schießen Deutschland zum Sieg. Teamchef Franz Beckenbauer fliegt gleich danach mit dem Helikopter nach Frankfurt. Sein Assistent Holger Osieck konstatiert anstelle des Kaisers: „Ich möchte vor allem den unbändigen Kampfeswillen dieser Mannschaft hervorheben.“ Dänemark scheidet aus, Deutschland schafft es bin ins Halbfinale gegen die Niederlande.

26. Juni 1992, EM, Finale, Göteborg/Schweden, 0:2

Bei einem der größten Wunder der Fußball-Geschichte ist Deutschland der blamierte Verlierer. Dänemarks Urlaubsfußballer, kurzfristig vom Strand weg für das verbannte Jugoslawien eingesprungen, holen in Göteborg den EM-Titel. Berti Vogts zieht nach seinem ersten Turnier als Bundestrainer ein hartes Fazit: „Einige Spieler sind nicht mit dem nervlichen Druck fertig geworden. Andere müssen das Wort Selbstkritik lernen.“ Die Dänen feiern bestaunt von der Fußball-Welt eine rot-weiße Dauerparty.

17. Juni 2012, EM, Gruppenphase, Lwiw/Ukraine, 2:1

Deutschland hat ein vielversprechendes Team. Gegen Dänemark im letzten EM-Gruppenspiel darf trotz zwei Siegen gegen Portugal und die Niederlande aber nicht verloren werden. Lukas Podolski und Lars Bender treffen zum Sieg. Doch es war eng. „Wenn man den Killerinstinkt nicht hat wie wir in der ersten Halbzeit, dann wird es gegen Dänemark immer schwierig“, sagt Bundestrainer Joachim Löw. Deutschland zieht in die K.o.-Runde ein. Für einen Titel reicht es unter Löw aber erst zwei Jahre später bei der WM in Brasilien.

