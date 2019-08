Und noch ein Dortmunder Wechsel

Nach Maximilian Philipp verlässt auch Shinji Kagawa den BVB Künftig spielt der Meisterspieler der Jahre 2011 und 2012 für den spanischen Zweitligisten Real Saragossa. Das teilte der BVB am Freitag wenige Stunden nach dem Wechsel von Maximilian Philipp zu Dynamo Moskau mit. Der 30 Jahre alte Kagawa war im vergangenen halben Jahr an den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul verliehen worden, bestritt nach seiner Rückkehr aber Teile der Saisonvorbereitung wieder in Dortmund.

Kagawa ist mit 148 Bundesligaspielen (41 Tore, 37 Vorlagen) und 22 Champions-League-Partien (4 Tore, 6 Vorlagen) einer der erfolgreichsten Borussen-Spieler der vergangenen Jahre. Mit dem BVB wurde der Mittelfeldspieler nicht nur Meister, sondern gewann 2012 auch das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. 2017 holte er in Berlin erneut den Pott. In Saragossa unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

„Shinji ist ein verdienter Borusse, der mit unserem Club Titel gewonnen und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, lobten BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc. Zudem sei Kagawa stets „ein Vorbild an Professionalität und ein großartiger Mensch, der in Dortmund immer eine zweite Heimat und viele Freunde haben wird.“ (Tsp/dpa)