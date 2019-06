Was wird aus Mats Hummels?

Transfergerüchte sind im Grunde lästig. Man weiß nichts Genaues, irgendeiner will irgendwas mitbekommen haben und am Ende ist doch alles ganz anders. Aber irgendwie macht die Spekuliererei doch Spaß, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Will Messi seine Karriere bei meinem Lieblingsklub ausklingen lassen?

Deswegen haben wir diesen Transferblog angelegt. Und die spannendste Frage aus deutscher Sicht ist: Kehrt Mats Hummels zum BVB zurück. Die "Bild am Sonntag" will es erfahren haben. Jetzt aber will der "Spiegel" etwas ganz anderes erfahren haben: Demnach habe Bayern kein Angebot von 20 Millionen Euro plus Erfolgsnachschläge "als angemessen akzeptiert", wie die "Bild am Sonntag" berichtet hatte.