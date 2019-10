Neymar-Wechsel vom Tisch Wochenlang wartete ganz Fußball-Europa auf den spektakulärsten Transfer in diesem Sommer. Am Ende war es dann Neymar selbst, der dem Theater um seine Zukunft ein Ende setzte - still und unspektakulär. Er habe seine Hoffnung auf eine Rückkehr zum FC Barcelona vorerst aufgegeben und werde bei Paris Saint-Germain bleiben, berichtete „L'Équipe“ am Sonntag. „Alles deutet darauf hin, dass das die letzte Folge der Seifenoper um Neymar war“, schrieb die spanische Zeitung „Marca“. Den ganz großen Transferhammer dieses Sommers wird es damit am letzten Tag vor Ende der Wechselfrist am Montag wohl nicht mehr geben - Überraschungen sind aber auch in der Bundesliga nicht ausgeschlossen.

„Vor Mitternacht am Montag kann - wie immer - noch alles passieren, da können noch eine oder zwei Bomben platzen“, kündigte Real-Trainer Zinédine Zidane am Wochenende vielsagend an. (dpa)