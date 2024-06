Fußball Ukraine absolviert öffentliches EM-Training in Wiesbaden

Kurz vor dem Auftakt der Fußball-Europameisterschaft absolviert die ukrainische Nationalmannschaft ein öffentliches Training in Wiesbaden. Am 13. Juli (11.00 Uhr) wird das Team in der BRITA-Arena eine Übungseinheit vor Zuschauern absolvieren, hieß es in einer Mitteilung der hessischen Landeshauptstadt.

«Von der Teilnahme der Ukraine an der EURO 2024 geht ein Zeichen aus, das weit über den Sport hinausreicht: Die Ukraine gehört zu Europa», sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und fügte hinzu: «Als Zeichen der Solidarität haben wir uns dafür eingesetzt, dass das öffentliche Training in einem größeren Rahmen stattfinden kann, damit viele ihr Team anfeuern können.»

Die Ukraine trifft bei der Endrunde in der Gruppe E auf Belgien, Rumänien und die Slowakei.

