Auf den Rängen von Lyon gaben die Menschen, die es mit Sternen und Streifen haben den Ton an. "U-S-A, U-S-A" riefen sie - das WM-Halbfinalspiel mit dem 2:1 der US-Amerikanerinnen in der zweitgrößten französischen Stadt war ein Heimspiel für den Weltmeister. Wobei das eigentlich angesichts der Voraussetzungen als erstaunlich betrachtet werden kann, England liegt schließlich geographisch gesehen etwas näher an Frankreich als die USA. Die Fans der Three Lionesses haben es nicht so weit - aber es gibt eben weniger Menschen, die dem Frauenteam hinterher reisen. Fußball ist in den USA ein Profisport der Frauen und da fiebern dann eben - verhältnismäßig viele Menschen mit - auch in den Stadien und selbst in Europa.

Bei den Fußball spielenden Männern ist das meist weniger der Fall, da sind die Anhänger bei internationalen Turnieren immer in der Minderheit. Und wenn so ein leidiger Frauen-Männer-Fußballvergleich auch auf die Nerven gehen mag, in dem Fall USA lässt sich etwas für die Männer lernen: Ganz simpel ist es so, dass sie in den USA sich im Sport eben vorrangig für Gewinner interessieren. Die Männerfußballer zählen auf hohem Niveau nicht in diese Kategorie, die Frauen dagegen definieren sie seit Jahren. Fußball ist in den USA Frauensache, auch die meisten Fans bei der Weltmeisterschaft in Frankreich sind weiblich. Sozusagen das Gegenteil zum weit verbreiteten Europa-Modell, bei dem verstärkt junge Männer in Gruppen ihrem Team hinterherreisen.

Fußball könnte in den USA funktionieren - wenn sie die beste Liga der Welt hätten

Fußball könnte in den USA auch bei den Männern funktionieren, wenn sie dort die beste Liga der Welt hätten und Messi & Co. dort spielen würden. Denn darunter mögen sie es nicht, alle anderen großen Profiligen im Lande haben den Anspruch, die besten der Welt zu sein - von Baseball bis Basketball. Da aber könnte das bei den Frauen auch ins Wanken geraten mit der Übermacht, die National Women's Soccer League hat noch neun Klubs und ist längst nicht mehr so attraktiv für die besten Spielerinnen aus Europa.

In Spanien kamen zuletzt 60.000 Zuschauer zu einem Spiel, in England 44.000 zum FA-Cup-Finale ins Wembleystadion. Längst haben sich große europäische Klubs die Sparte Frauenteam als lukrativ entdeckt und fördern sie. Europa wird aufholen, die USA werden dauerhaft wohl nicht mehr so dominieren können im Fußball der Frauen. Was auch die Reisefreude der Fans Einfluss haben können.