Wie ein Manga den Fußball nach Japan brachte



Japan ist seit Jahren ein regelmäßiger Teilnehmer bei der WM. Es ist aber gar nicht so lange her, dass Fußball dort eher eine Randsportart war. Großen Anteil am Aufstieg des Fußballs hatte eine Manga-Figur, die durch eine TV-Serie auch hierzulande sehr große Bekanntheit erlangte: Tsubasa. Wie der kleine Kerl den Fußball in Japan populär gemacht hat, hat mein Kollege Stephan Reich aufgeschrieben.