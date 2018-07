Das war doch mal ein starker Auftakt in die K.o.-Runde. Zehn Tore fielen in den beiden Spielen Frankreich - Argentinien (4:3) und Uruguay - Portugal (2:1) - und das ganz ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen. Nur mal zum Vergleich: 2014 waren es in regulärer Spielzeit in allen acht Achtelfinals nur elf Treffer - zusammen. Da darf man gespannt sein, wie es am heutigen Sonntag weitergeht. Um 16 Uhr trifft Spanien auf Gastgeber Russland, am Abend will Kroatien gegen Dänemark seine Titelambitionen untermauern. Wir sind im WM-Blog wieder den ganzen Tag mit dabei und behalten natürlich auch die deutsche Mannschaft im Blick.