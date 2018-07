- Brasilien ist dank Neymar im Viertelfinale

- Belgien siegt gegen Japan trotz 0:2-Rückstand

- Schweden – Schweiz 16.00 Uhr

- Kolumbien – England 20.00 Uhr

+++ Belgier machen Pause +++

Das belgische Fußball-Nationalteam darf nach dem Kraftakt beim 3:2 im WM-Achtelfinale gegen Außenseiter Japan einen Tag die Beine hochlegen. Am Dienstag gibt es im Camp in Dedowsk keine Trainingseinheit und auch keine Medientermine, wie der belgische Verband mitteilte. Das Team von Trainer Roberto Martínez hatte sich am Montag nach einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft und dank eines Treffers von Joker Nacer Chadli in der Nachspielzeit mit 3:2 durchgesetzt. Doch schon am Freitag sind die Belgier in Kasan gegen Rekordweltmeister Brasilien im Viertelfinale wieder gefordert.

+++ Die tägliche Dosis Joachim Löw +++

Aber erstmal die wichtigste Frage des Tages: Was macht eigentlich gerade Joachim Löw? Er überlegt. Aber all zu lange sollte das nicht dauern, findet unser Kollege Michael Rosentritt. Hier seine Analyse.

+++ Letzte Spiele im Achtelfinale +++

Guten Morgen zum Tagesspiegel WM-Blog. Heute im Fokus stehen die letzten Spiele des Achtelfinales. Schweden trifft um 16 Uhr auf die Mannschaft aus der Schweiz zum ersten Spiel des Tages. 20 Uhr begegnet England dann Kolumbien.